Cemal Can Canseven'den 'Nisa' açıklaması

Survivor yarışmasıyla ünlenen Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ile haklarında çıkan küslük iddialarına "Görüşüyoruz" yanıtını verdi.
Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı Danla Bilic'in doğum günü partisine katıldı. Canseven, parti çıkışı muhabirlerin soruları yanıtladı.
Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ile haklarında çıkan küslük iddialarına da yanıt verdi. Gazetecilerin 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi' soruna cevap veren Canseven, “Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!” dedi.
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