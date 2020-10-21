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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir" uyarısında bulundu.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Ekim Salı gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 74 kişi ölürken, 1894 yeni hasta tespit edildi.

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