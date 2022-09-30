  • BIST 3.154,06
  • Altın 996.355
  • Dolar 18.5479
  • Euro 18.2465
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Çevrimiçi oyunlar, insanların beyinlerini senkronize ediyor

» »
Yeni bir araştırma çevrimiçi oynanan oyunların insan beynini nasıl etkilediğini inceledi. Araştırmacılar ortaya çıkan sonuçlar karşısında ise şaşkınlık yaşadı.
Çevrimiçi oyunlar, insanların beyinlerini senkronize ediyor

Dünyanın dört bir yanında popülerliğini artıran çevrimiçi oyunları araştıran uzmanlar ilginç bir sonuç elde etti. Yaptıkları araştırmaya göre; oyuncular fiziksel olarak aynı yerde olmasalar bile, zihinleri aynı sayfada ve beraber hareket edebiliyor.

Beyin dalgalarının senkronizasyonu genellikle kişi tanıdığı biriyle yüz yüze geldiğinde gerçekleşir. Ancak Helsinki Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, aynı yerde ve yüz yüze olma durumunun aslında gerekmediği görüldü.

Araştırmaya 42 öğrenci alındı ve birlikte oyun oynarken EEG okuyucularına bağlandılar. Öğrenciler yarış arabalarını dört pistte manevra yapmak için birlikte çalıştılar. İlk olarak, grup bir kişinin hızı ve diğerinin yönü kontrol edeceği çiftlere bölündü. Her ekip daha sonra fiziksel etkileşimin olmadığı, ses geçirmez odalara yerleştirildi ve birbirleriyle konuşmalarına izin verilmedi.

BEYİNLERİ SENKRONİZE OLDU

Ekip, fiziksel olarak bir arada olmamasına rağmen beyinleri gama, beta ve alfa dalgalarıyla eşleşebildi. Ve araştırmacılar, bir çiftin zihinleri ne kadar senkronize olursa, oyunda o kadar yüksek başarı elde ettiklerini gözlemledi.

Uzmanlar, deney sonunda video oyunlarının bir tür bağlantı sağlayabileceğini ve hatta oyuncuların birbirlerine karşı empati kurmayı öğrenebileceklerini gördü. Şimdi, bilim insanları bu tür etkileşimlerin kalitesini ve çevrimiçi oyunların hangi bölümünün bu tür bağlantıları desteklediğini ölçmeye çalışıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ ve ILO, çalışma yaşamında ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele için yeni önlemler alınması çağrısı yaptı28 Eylül 2022 Çarşamba 15:18
  • Gıda katkı maddeleri sağlığımızı nasıl etkiliyor?27 Eylül 2022 Salı 22:47
  • İlişkide cinsellik azaldıysa bu noktalara dikkat27 Eylül 2022 Salı 22:14
  • Stres, Eşlerin Birbirlerindeki Olumsuz Davranışları Fark Etmesini Sağlıyor27 Eylül 2022 Salı 18:25
  • Günlük burç yorumları (27 Eylül 2022)27 Eylül 2022 Salı 10:44
  • Uçuş görevlisi uçakta “asla yapmamanız gereken 5 davranış”ı sıraladı26 Eylül 2022 Pazartesi 23:48
  • Araştırma: Hızlı yürümek adım saymaktan daha faydalı26 Eylül 2022 Pazartesi 22:01
  • Yapay zeka ‘ressamı’ Dall-e’ye insan yüzü yüklemek artık mümkün26 Eylül 2022 Pazartesi 21:52
  • Japonya afetlere robotik hamam böcekleriyle hazırlanıyor26 Eylül 2022 Pazartesi 20:31
  • Uykusuzlukla başa çıkmanın 7 yolu26 Eylül 2022 Pazartesi 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti