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Charter Uçuşlar Devam Ediyor

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Charter Uçuşlar Devam Ediyor
Charter Uçuşlar Devam Ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin organize ettiği charter uçuşlar devam ediyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin duyurusuna göre, Ercan Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na yarın akşam Türk Hava Yolları tarafından sefer düzenlenecek.

Koltuk sayısı sınırlı sayıda olduğundan ilk başvuruların biletlemesinin yapılacağı belirtildi ve başvuruların THY çağrı merkezine ve web sitesinden yapılabileceği ifade edildi.

Öte yandan Pegasus Havayolları tarafından Ercan’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na seferler düzenleniyor. Cuma ve pazar günü düzenlenecek seferler için biletler Pegasus Havayolları internet sitesi veya KITSAB üyesi bir seyahat acentelerinden temin edilebilecek.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre, tarifeli uçuşlar, 1 Temmuz’da başlıyor. Gelecekleri ülkelerin risk grubuna göre değerlendirilecek yolcuların tamamından PCR negatif test sonucu istenecek. Ancak bazı ülkelerden gelenlere KKTC’de de PRC testi yapılacak. Riski yüksek ülkelerden gelen yolcular ücretini kendi karşılamak koşuluyla 14 gün karantinada kalacak.

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