  • BIST 103.186
  • Altın 227,529
  • Dolar 5,3153
  • Euro 6,0335
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Chelsea'de 'isyan': Kaleci Kepa Arrizabalaga oyundan çıkmayı reddetti

» »
İngiltere'de Carabao Kupası final maçında, Chelsea takımının kalecisi Kepa Arrizabalaga, takımının teknik direktörü tarafından oyundan alınmayı reddederek geceye damga vurdu.
Chelsea'de 'isyan': Kaleci Kepa Arrizabalaga oyundan çıkmayı reddetti

Uzatmaya giden maçta, Manchester City karşısında Arrizabalaga'nın 118'nci dakikada sakatlanması üzerine Chelsea çalıştırıcısı Maurizio Sarri değişikliğe gitmeye karar verdi.

Ancak yedek kaleci Willy Caballero'nun saha kenarına gelmesi ile Arrizabalaga ayağa kalktı ve değişikliğe direnmeye başladı.

Maurizio Sarri, değişmeyi reddeden oyuncusunun bu tavrı karşısında önce sahayı terk eder gibi tünele yöneldi. Ancak sonra geri döndü.

Sinirli hareketlerle bir kulübeye bir saha kenarına yönelen Chelsea teknik direktörü, bu sırada eşofmanının üzerini de sert bir şekilde açtı.

Maurizio Sarri shouting at KepaTelif hakkıPA

'Bir daha formayı giymesine izin verilmemeli'

Tüm çağrılara karşın İspanyol kalecinin kenara gelmemesi üzerine ve Sarri teslim oldu ve penaltı atışlarına bu şekilde geçildi.

23 yaşındaki kaleci seri vuruşlarda bir penaltıyı kurtarmayı başardı ancak kupa, atışları 4-3 kazanan Manchester City'nin oldu.

Yaz transfer döneminde futbol tarihinin en pahalı kalecisi ünvanıyla Londra kulübüne transfer olan Kepa Arrizabalaga'nın bu hareketi ise kulübün eski golcüsü Chris Sutton tarafından "isyan" olarak tanımlandı.

BBC'ye konuşan Sutton, böyle bir şeyi daha önce hiç görmediğini belirterek, "Onun Chelsea forması giymesine bir daha izin verilmemeli" dedi.

Karşılaşma sonunda konuşan Maurizio Sarri ise "Bu bir yanlış anlamaydı. Kepa haklıydı ama yanlış şekilde hareket etti" dedi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektronik aletlerden olimpiyat madalyası yapılacak08 Şubat 2019 Cuma 22:00
  • CMC'de Niyazi Öztoprak Anı Golf Turnuvası Şampiyonu Ian Steven...05 Şubat 2019 Salı 15:55
  • Piste serilen halı, düşmesine engel olamadı: Mourinho, buz üstünde zor anlar yaşadı (video)05 Şubat 2019 Salı 14:04
  • BRT Spor yayına başladı04 Şubat 2019 Pazartesi 16:54
  • Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu04 Şubat 2019 Pazartesi 16:05
  • Rus artistik patinajcının kıyafeti eleştirilerin hedefi oldu: ‘Yarı çıplak’30 Ocak 2019 Çarşamba 09:52
  • Mesut Özil Fenerbahçe'ye 6 aylık kiralandı iddiası!28 Ocak 2019 Pazartesi 19:09
  • Cardiff'in Kıbrıslı Türk Başkanı: Emiliano Sala'ya tarifeli bir uçak ayarlamayı teklif ettik fakat Sala' özel uçak tercih etti24 Ocak 2019 Perşembe 17:50
  • Dünya rekortmeni Usain Bolt: Spor hayatım bitti23 Ocak 2019 Çarşamba 09:07
  • Ronaldo'ya 23 ay hapis ve 18.7 milyon euro para cezası22 Ocak 2019 Salı 21:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti