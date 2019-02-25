Chelsea'de 'isyan': Kaleci Kepa Arrizabalaga oyundan çıkmayı reddetti

Uzatmaya giden maçta, Manchester City karşısında Arrizabalaga'nın 118'nci dakikada sakatlanması üzerine Chelsea çalıştırıcısı Maurizio Sarri değişikliğe gitmeye karar verdi.

Ancak yedek kaleci Willy Caballero'nun saha kenarına gelmesi ile Arrizabalaga ayağa kalktı ve değişikliğe direnmeye başladı.

Maurizio Sarri, değişmeyi reddeden oyuncusunun bu tavrı karşısında önce sahayı terk eder gibi tünele yöneldi. Ancak sonra geri döndü.

Sinirli hareketlerle bir kulübeye bir saha kenarına yönelen Chelsea teknik direktörü, bu sırada eşofmanının üzerini de sert bir şekilde açtı.

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'Bir daha formayı giymesine izin verilmemeli'

Tüm çağrılara karşın İspanyol kalecinin kenara gelmemesi üzerine ve Sarri teslim oldu ve penaltı atışlarına bu şekilde geçildi.

23 yaşındaki kaleci seri vuruşlarda bir penaltıyı kurtarmayı başardı ancak kupa, atışları 4-3 kazanan Manchester City'nin oldu.

Yaz transfer döneminde futbol tarihinin en pahalı kalecisi ünvanıyla Londra kulübüne transfer olan Kepa Arrizabalaga'nın bu hareketi ise kulübün eski golcüsü Chris Sutton tarafından "isyan" olarak tanımlandı.

BBC'ye konuşan Sutton, böyle bir şeyi daha önce hiç görmediğini belirterek, "Onun Chelsea forması giymesine bir daha izin verilmemeli" dedi.

Karşılaşma sonunda konuşan Maurizio Sarri ise "Bu bir yanlış anlamaydı. Kepa haklıydı ama yanlış şekilde hareket etti" dedi.