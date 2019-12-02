CHP heyeti, Demirtaş'ı ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 26 Kasım’da bilincinin kapandığı ve aradan geçen 7 güne rağmen hastaneye sevk edilmediği belirtilen HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın kaldığı Edirne Cezaevi’ndeDemirtaş‘ı cezaevinde yarın ziyaret etme karar aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den oluşan heyet, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaretin, Demirtaş'ın cezaevinde sağlık sorunları yaşaması nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın bilincinin kapandığı açıklanmıştı.Kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş yaptığı açıklamada, Demirtaş’a ilk müdahaleyi hücre arkadaşı Abdullah Zeydan’ın yaptığı belirtilirken, cezaevi doktorunun Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istediği, aradan geçen 7 güne rağmen hastaneye sevk edilmediği belirtilmişti.

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve Dr. Necdet İpekyüz'ün kendisini ziyaret ettiği ve yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda Demirtaş'ın hastaneye sevk edildiği belirtildi.