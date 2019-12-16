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CHP: İncirlik ve Kürecik derhal kapatılmalı

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'Gerekirse İncirlik ve Kürecik’i kapatırız' açıklamasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan yanıt geldi.
CHP: İncirlik ve Kürecik derhal kapatılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İncirlik Üssü ile ilgili açıklama yaptı. 

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklama özetle şunları belirtti:

“9 yıldır dilimizde tüy bitti. Anadolu'nun ortasında ABD üssü kurmuşlar, ABD her karar aldığında 'bu üssü kapatırız' diyorlar. Kapatmak için Türkiye'nin saldırıya uğraması mı gerekiyor?

ABD Türkiye'yi her köşeye sıkıştırdığında ekran karşısına geçip 'İncirlik ve Kürecik' kartlarını ortaya koyuyorlar. Ancak bugüne kadar laftan öteye hiçbir adım atılmadı. İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır. Şayet samimiyseniz ABD'nin kararlarını niye bekliyorsunuz?”

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "gerekirse İncirlik ve Kürecik'i kapatırız" demişti. 

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