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CHP PM toplantısında üç isim konuşuldu

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CHP'nin dün yapılan Parti Meclisi toplantısında Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi verilirken, toplantıda adaylık konusunda parti içinden üç ismin gündeme geldiği öğrenildi.
CHP PM toplantısında üç isim konuşuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK ve PM’sini arka arkaya topladı.

CHP PM’de iddiaya göre adaylık için Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici ve Muharrem İnce’nin isimleri tartışıldı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, toplantıda "ortak aday" tartışmasının yapıldığı ancak Akşener'in tavrı nedeniyle bunun rafa kalktığı ileri sürüldü.

Ancak Gül'ün ortak aday olmasına yönelik Kılıçdaroğlu'nun bugün ve hafta boyunca adımlar atabileceği belirtiliyor.

Bugün CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Akşener'le yapacağı toplantı sonrası CHP grubunun kapalı bir toplantıda bir araya geleceği belirtiliyor.

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