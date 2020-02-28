CHP, TBMM’yi İdlip gündemiyle kapalı oturumla toplantıya çağırdı

CHP MYK toplantısı sürerken kısa bir basın açıklaması yapan Faik Öztrak, İdlip konusunu görüşmek üzere TBMM’yi kapalı oturumla toplantıya çağırdıklarını söyledi. Öztrak şöyle konuştu:

“İdlip’ten gelen acı haberler içimizi dağladı. İdlip’te durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay Valisi’nin yaptığı açıklamalardan İdlip’te çok sayıda şehidimizin ve yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Değerli basın mensupları, genel başkanımızın başkanlığında merkez yönetim kurulumuz toplantısına devam ediyor. Genel başkanımızın günlerdir söylediği gibi ‘Suriye de, Libya da, İdlip de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken TBMM’nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuyu görüşmek üzere yarın TBMM’yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz.

Bugün soru almayacağım çünkü soruları cevaplaması gerekenler başkaları.