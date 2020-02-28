  • BIST 103.631
  • Altın 326,602
  • Dolar 6,2374
  • Euro 6,8564
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

CHP, TBMM’yi İdlip gündemiyle kapalı oturumla toplantıya çağırdı

»
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlip konusunu görüşmek üzere TBMM'yi kapalı toplantıya çağırdıklarını söyledi
CHP, TBMM’yi İdlip gündemiyle kapalı oturumla toplantıya çağırdı

CHP MYK toplantısı sürerken kısa bir basın açıklaması yapan Faik Öztrak, İdlip konusunu görüşmek üzere TBMM’yi kapalı oturumla toplantıya çağırdıklarını söyledi. Öztrak şöyle konuştu:

“İdlip’ten gelen acı haberler içimizi dağladı. İdlip’te durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay Valisi’nin yaptığı açıklamalardan İdlip’te çok sayıda şehidimizin ve yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Değerli basın mensupları, genel başkanımızın başkanlığında merkez yönetim kurulumuz toplantısına devam ediyor. Genel başkanımızın günlerdir söylediği gibi ‘Suriye de, Libya da, İdlip de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken TBMM’nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuyu görüşmek üzere yarın TBMM’yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz.

Bugün soru almayacağım çünkü soruları cevaplaması gerekenler başkaları.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli28 Şubat 2020 Cuma 10:17
  • Aydın'da Göç İdaresi'nde tutulan mülteciler bırakıldı28 Şubat 2020 Cuma 10:11
  • Borsada açığa satış yasaklandı28 Şubat 2020 Cuma 10:08
  • İdlib saldırısı sonrası Rusya'dan ilk açıklama: Biz yapmadık28 Şubat 2020 Cuma 10:05
  • NATO'dan olağanüstü toplantı kararı28 Şubat 2020 Cuma 10:03
  • İdlib saldırısı sonrası gözler NATO'da... NATO Anlaşmasının beşinci maddesi ne diyor?28 Şubat 2020 Cuma 09:49
  • Gazeteler İdlib'deki şehitlerin haberlerini nasıl gördü?28 Şubat 2020 Cuma 09:38
  • Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler Çanakkale'de sahillere gelmeye başladı28 Şubat 2020 Cuma 09:31
  • Hatay Valiliği İdlib'den '33 şehit' haberi verdi28 Şubat 2020 Cuma 09:19
  • Altun: "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır,28 Şubat 2020 Cuma 00:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti