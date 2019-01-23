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CHP'de şok istifa!
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TÜRKİYE
23.01.2019 12:28
CHP'de şok istifa!
Adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül CHP’den istifa etti
Eski Şişli belediye başkanı Mustafa Sarıgül, CHP üyeliğinden istifa etti.
Haberi NTV duyurdu.
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