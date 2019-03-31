CHP’den kritik mesaj: Sandıkları terk etmeyin #Secim2019

Oy oranlarının çok yakın olduğu İstanbul’da CHP'den manipülasyon uyarısı geldi. CHP İl Başkanı Cana Kaftancıoğlu imzası ile atılan uyarı mesajında 'sandıkları terk etmeyin' denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan oy oranlarının çok yakın olduğu İstanbul için kritik bir uyarı geldi. Seçim yarışını Binali Yıldırım’ın çok az farkla önde götürdüğü İstanbul için Canan Kaftancıoğlu imzası ile atılan mesajda şu ifadelere yer verildi: Sandıklardan gelen ilk verilere göre İstanbul’da çok iyi gidiyoruz. Manipülatif haberlere itibar etmeyiniz. Sandıklardan ayrılmadan oylarımızı korursak başaracağız.