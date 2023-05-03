Chris Singleton kalp krizi geçirdi! Anadolu Efes’ten açıklama

Anadolu Efes’in 33 yaşındaki oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 2019 yılından bu yana Efes forması giyen ABD’li basketbolcu, yaşadığı sağlık sorunu sonrası hemen hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan ve tetkikleri yapılan Chris Singleton’ın sağlık durumu hakkında, Anadolu Efes’ten şu açıklama geldi:

“Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton’ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.”

EFES’TEN İKİNCİ SINGLETON AÇIKLAMASI

Singleton’a yapılan tetkiklerin ardından ikinci bir açıklama yapan Anadolu Efes, şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Chris Singleton'a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir.

Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir.

Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir.

Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.”