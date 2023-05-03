  • BIST 4.485,97
  • Altın 1267.649
  • Dolar 19.4709
  • Euro 21.5264
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Chris Singleton kalp krizi geçirdi! Anadolu Efes’ten açıklama

» »
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Chris Singleton'dan korkutan bir haber geldi.
Chris Singleton kalp krizi geçirdi! Anadolu Efes’ten açıklama

Anadolu Efes’in 33 yaşındaki oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 2019 yılından bu yana Efes forması giyen ABD’li basketbolcu, yaşadığı sağlık sorunu sonrası hemen hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan ve tetkikleri yapılan Chris Singleton’ın sağlık durumu hakkında, Anadolu Efes’ten şu açıklama geldi:

“Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton’ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.”

EFES’TEN İKİNCİ SINGLETON AÇIKLAMASI

Singleton’a yapılan tetkiklerin ardından ikinci bir açıklama yapan Anadolu Efes, şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Chris Singleton'a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir.
Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir.
Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir.
Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LeBron James tarihe geçti; Lakers seriyi 3-1'e getirdi25 Nisan 2023 Salı 11:25
  • Lefkoşa’da kazanan KOOP oldu, GB’nin 2. Yarıdaki üstün performansı dikkat çekti20 Nisan 2023 Perşembe 09:40
  • FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti19 Nisan 2023 Çarşamba 20:20
  • Basketbol Prolig 2. devre bu akşam oynanacak maçlar ile başlıyor19 Nisan 2023 Çarşamba 10:47
  • Metgin Ünilig’in şampiyonu RDÜ17 Nisan 2023 Pazartesi 17:04
  • NBA'de play-off turu heyecanı başladı16 Nisan 2023 Pazar 17:10
  • KOOP Spor'da Fuat ve Temur kadro dışı bırakıldı!15 Nisan 2023 Cumartesi 15:24
  • GAÜ-ALÜ maçı nefes kesecek14 Nisan 2023 Cuma 09:23
  • Türkiye'den iki takımın olduğu Dörtlü Final'de; Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor13 Nisan 2023 Perşembe 16:17
  • Metgin Ünilig’de “final four” zamanı12 Nisan 2023 Çarşamba 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti