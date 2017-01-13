Chrome’a FLAC desteği geldi!

Google'ın internet tarayıcısı Chrome'a son güncelleme ile kayıpsız ses formatı oaln FLAC için destek sağlandı.

En başarılı ses formatlarından olan ve kayıpsız ses taşıma özelliğiyle dikkat çeken FLAC formatı için beklenen Chrome desteği uzun bir bekleyişin ardından nihayet geldi.

Google Chrome internet tarayıcısı için FLAC desteği geldi. Google’ın Chrome 56 sürümü uzun süredir beklenen bu özelliği nihayet kullanıma sundu.

KAYIPSIZ SES FORMATI FLAC

Google’ın Chrome tarayıcısının 56 numaralı sürümünde uzun süredir beklenen FLAC desteği geldi. Henüz beta sürümünde yer verilen bu desteğin tam sürüme entegre edilmesi ise kısa bir süre içinde gerçekleşecek. 2011 yılından beri sabırsızlıkla beklenen ve 2015 yılında geliştirmeleri başlayan bu özelliğin Firefox 51 sürümünün FLAC desteğini verdiği döneme yakın zamanlarda sunulması da başka dikkat çeken bir detay.

MAC sürümünde FLAC dosyaları, bilgisayarda kayıtlı ile olsa doğrudan tarayıcı içinden çalıştırılabilecek. Chrome 56 sürümünün genel kullanımı başladığı andan itibaren kayıpsız ses formatı olan FLAC, tarayıcı üzerinden sorunsuz bir şekilde kolaylıka dinlenebilecek.