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Çıkaramadığı yüzükten itfaiye sayesinde kurtuldu

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Çıkaramadığı yüzükten itfaiye sayesinde kurtuldu

AA’nın haberine göre, Buğdaylı Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki Cemile Masatdereli, parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi.

Eve giden itfaiye ekipleri, Masatdereli’nin metal yüzüğünü özel aletle keserek çıkardı.

Yüzükten kurtulan Masatdereli, itfaiye ekiplerine şu sözlerle teşekkür etti: “Yavrum sizlere kurban olurum. Allah yardımcınız olsun, beni bu yüzükten kurtardınız. Allah sizlerden razı olsun.”

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