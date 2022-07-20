  • BIST 2.508,79
  • Altın 966.291
  • Dolar 17.578
  • Euro 17.9839
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Cimnastik Federasyonunda dur durak yok

» »
KKTC Cimnastik Federasyonu Hasan Sapsızoğlu başkanlığında yakaladığı ivme ile dikkat çekerken, federasyon kulüpleri ve yönetim kurulu farklı yerlerde düzenlenen birçok etkinliğe davet ediliyorlar.
Cimnastik Federasyonunda dur durak yok

19 Temmuz günü 3 farklı yerde düzenlenen etkinlikten davet alan Cimnastik Federasyonu etkinliklerde başkan Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Emsal Evran Emirzadeoğluları ile Figen Yaman Lesinger tarafından temsil edildi.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisinin düzenlediği 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonuna katılan Cimnastik Federasyonu heyeti, daha sonra Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Plaj Voleybolu final maçlarını izleyip, ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Cimnastik Federasyonu heyeti gecenin sonunda ise KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen Fenerbahçeliler Günü yemeğine katılıp, dernek başkanı Toykan Özdamar ile bir araya geldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erten, Under Armour İmza Törenine Katıldı06 Temmuz 2022 Çarşamba 16:27
  • Renkli kuşak töreni yarın düzenlenecek06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:38
  • Türkiye, Akdeniz Oyunları'nı 108 madalyayla ikinci sırada tamamladı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:25
  • Dünya Spor Yazarları Günü mesajı02 Temmuz 2022 Cumartesi 17:44
  • Üçüncü ayağın şampiyonu ÇINAROĞLU!26 Haziran 2022 Pazar 10:50
  • FINA karar verdi: Trans bireyler erkek ya da kadın kategorisinde olamayacak20 Haziran 2022 Pazartesi 21:53
  • Emre Kaplan Türkiye Şampiyonu19 Haziran 2022 Pazar 12:51
  • CMC Golf Kulübü Aylık Kulüp Yarışması Şampiyonu Hasan İlkay…13 Haziran 2022 Pazartesi 17:19
  • Basel Holding 2.Tırmanma Yarışı yapıldı13 Haziran 2022 Pazartesi 11:41
  • Portekiz’de, Kıbrıslı Türk Antrenör Gürkan Er ve sporcuların büyük başarısı13 Haziran 2022 Pazartesi 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti