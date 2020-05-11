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Çin'de Kovid-19 Vakaları Yeniden Artarken Disneyland Kapılarını Açıyor

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Çin'de Kovid-19 Vakaları Yeniden Artarken Disneyland Kapılarını Açıyor
Çin'de Kovid-19 Vakaları Yeniden Artarken Disneyland Kapılarını Açıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 17 yeni vaka görülürken, vaka sayısındaki artış son iki günde iki basamaklı rakamlara çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, yeni vakaları 7'sinin İç Moğolistan bölgesinde yurt dışından gelen kişilerde görüldüğü, 10 yurt içi vakanın ise 5'inin salgının ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 3'ünün ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin ve 1'inin de aynı bölgedeki Liaoning eyaletinde tespit edildiği belirtildi.

Vuhan'da karantinanın kaldırıldığı 7 Nisan'dan bu yana ilk kez topluluk içi enfeksiyona rastlandı. Tüm vakaların aynı apartman kompleksinde ortaya çıktığı ifade edildi.

Ülkede dün 14 yeni vaka kayda geçmiş, bu vaka sayısında 10 gün aradan sonra görülen ilk iki basamaklı artış olmuştu. 

Komisyon ayrıca son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölen olmadığını kaydetti. Ülkede 17 Nisan'dan bu yana yeni ölüm bildirilmiyor. 17 Nisan'da salgının ilk günlerindeki karışıklık nedeniyle kayda geçirilmeyen 1290 ilave ölüm olduğu açıklanmıştı.

PEKİN'DE ORTA SON SINIFLAR DERS BAŞI YAPTI    

Öte yandan vaka sayısındaki nispi artışa rağmen ülkedeki normale dönüş çabaları da sürdü. Başkent Pekin'de yıl sonunda lise giriş sınavına girecek 82 bin orta okul son sınıf öğrencisi yeniden ders başı yaptı. 

27 Nisan'da lise ve meslek okulu son sınıf öğrencileri Pekin ve Şangay'da ders başı yapmıştı.

ŞANGHAY'DAKİ DİSNEYLAND KAPILARINI AÇTI

Bu arada ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki Disneyland tema parkı da sosyal mesafe tedbirleri altında kapılarını ziyaretçilere açtı. Parka kısıtlı sayıda ziyaretçinin girişine izin verilirken, ziyaretçiler kapıda sağlık kontrolünden geçirildi.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 82 bin 918 vaka görüldü, 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti. 78 bin 144 kişi iyileşirken, 141 kişinin tedavisi sürüyor. 

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