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Çin'in Paris Büyükelçisi: Tayvan'a askeri operasyon ihtimali var

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Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, Tayvan'a askeri operasyon ihtimalinin olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.
Çin'in Paris Büyükelçisi: Tayvan'a askeri operasyon ihtimali var

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti, Çin ile ABD arasındaki gerilimi artırdı.

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, Fransız BFMTV kanalının konuğu olarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in Tayvan'a askeri operasyon ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Lu, bunun Tayvanlılara karşı bir operasyon olmayacağının altını çizdi.

Lu, Tayvan'da halkın beyninin yıkandığını iddia ederek, "Birleşmeden sonra, yeniden eğiteceğiz. Eminim ki o zaman Tayvan nüfusu yine birleşme taraftarı olacak. (Tayvanlılar) yine vatansever olacak." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine gazetecinin "Tehdit yoluyla mı?" sorusuna Lu, "Tehditle değil yeniden eğitimle" diye cevap verdi.

Lu, 20 yıl önce Tayvanlıların çoğunlukla Tayvan'ın Çin topraklarına yeniden katılmasından yana olduklarını belirterek, "Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) çok fazla Çin karşıtı propagandası yapması" nedeniyle bugün adadakilerin buna karşı çıktığını ileri sürdü.

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