Çin’in Rusya Büyükelçisi açıkladı; Corona virüse karşı aşı geliştirildi

Çin’in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, corona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Çin’in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, SARS benzeri corono virüse ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Hanhui, Çinli araştırmacıların corona virüse (Covid-19) bir aşı geliştirdiklerini duyurdu.

Rus Interfax haber ajansına göre, Büyükelçi Hanhui ilacın ilk testlerde başarı gösterdiğini söyledi.

Rusya Büyükelçisi Hanhui, ” Çin halihazırda bağışıklık gösteren bir aşı geliştirdi. Ancak ilaç henüz ilk aşamalarda bu nedenle testler devam ediyor” dedi.