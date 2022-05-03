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CMC’de May Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Chris Moores...

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CMC’de May Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Chris Moores...
CMC’de May Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Chris Moores...

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 1 Mayıs Pazar gün gerçekleşen May Stableford Golf Turnuvasında 40 Puan ile Chris Moores Şampiyon oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan oyunda Mike Burgess 38 Puan ile ikinci olurken, 36 Puan ile Hasan İlkay üçüncü oldu.  Turnuva sonrasında kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı Hasan İlkay tarafından verildi.  

CMC Golf Kulübünde 8 Mayıs Pazar gün, Bayram Competiton turnuvası gerçekleşecek.

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