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Çocuk atletizmi için eğitmenler eğitiliyor

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KKTC Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen Çocuk Atletizmi Projesi kapsamında eğitmenlerin eğitilmesi çalışmaları devam ediyor.
Çocuk atletizmi için eğitmenler eğitiliyor

Pazartesi günü Güzelyurt ve Lefke bölgesi okullarındaki eğitmenlere verilen eğitimin ardından bugün (3 Nisan 2019 Çarşamba) Mağusa, İskele ve Karpaz bölgesine yönelik eğitimler yapıldı. Eğitimler İskele Spor Salonu’nda yer aldı.

 

Eğitimler Cuma günü devam edecek

Çocuklara yönelik atletizmde bir ilk olan proje kapsamında atletizm branşının geliştirilmesi ve küçük yaştan itibaren egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması planlanıyor. Bu bağlamda bölgelerde projeyi çocuklara aktaracak eğitmenlerin eğitilmesinin ardından yine bölgelerde düzenlenecek olan Atletizm Çocuk Şenlikleri çerçevesindeki seçmelerde en fazla puanı alacak olan okullar 26 Nisan’da ilk kez düzenlenecek olan Atletizm Çocuk Şenliği’nde yer alacak.

İskele Spor Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim çalışmasını Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Caner Açıkada, Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Cevdet Tınazcı eğitmenlere aktardı.

5 Nisan 2019 Cuma günü ise Lefkoşa-Girne bölgelerine yönelik 10.00 – 12.00 saatleri arasında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda eğitmenlere yönelik eğitimler yapılacak.

 

26 Nisan’da 1. Atletizm Çocuk Şenliği

Eğitmenlerin eğitilmesinin ardından bölgelerde yapılacak şenlikler çerçevesinde seçmeler düzenlenecek. Lefkoşa’dan 4, Mağusa’dan 4, Girne’den 3, Güzelyurt ve Lefke’den 3, İskele ve Karpaz’dan en yüksek puanı alacak olan 2 okul olacak şekilde 26 Nisan 2019’da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde 10.00 – 12.00 saatleri arasında 1. Atletizm Çocuk Şenliği gerçekleştirilecek.

 

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