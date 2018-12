KKTC Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle 5 yıldır düzenlenen “Çocuk Gözüyle” fotoğraf yarışmasının bu yılki konusu, “Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit” olarak belirlendi.Telsim’den yapılan açıklamaya göre, yarışmayla çocukların, merak duygularının ve araştırma deneyimlerinin gelişmesi amaçlanırken, velespit teması ile çocuklara bisiklet sevgisini aşılamak hedefleniyor. FODER ile birlikte, çocuk temalı fotoğraf yarışmalarını düzenliyor olmanın, hem fotoğraf sanatını desteklemek, hem de seçilen konuların çocuklar üzerinde bir farkındalık yaratması açısından büyük faydalar sağladığını söyleyen KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bu yıl bisiklet temasıyla yarışmayı düzenlediklerini kaydetti. Eskisine oranla bisikletin insanların hayatından uzaklaştığını belirten Tanpınar, “Bir Sevdadır Velespit” konusu ile çocuklara bisiklet sevgisini aşılamak istediklerini ifade etti. Tanpınar, çocukların fotoğraf çekerken velespiti nasıl konumlandırdıklarını, hayatlarının bir parçası olarak mı, yoksa bir umut olarak mı gördüklerini fotoğraflarda göreceklerini söyledi. Yarışmaya bu yıl da on-line başvuru kabul edeceklerini söyleyen FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, başvuruların 18 Mart 2019 tarihinde başlayıp ve 3 Mayıs 2019’a kadar süreceğini belirtti. Her katılımcının yarışmaya en az iki, en fazla dört eser gönderebileceğini ifade eden Gökyiğit, yarışmanın sonuçlarına göre fotoğrafları sergilemeye layık görülen çocuklara FODER tarafından üç haftalık ücretsiz “temel fotoğrafçılık” eğitimi verileceğini söyledi. Yarışmaya başvurular http://www.kktctelsim.com/kss sayfasından yapılabilecek ve her katılımcı yarışmaya en az iki en fazla dört eser gönderebilecek. Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması gerekiyor. Her fotoğrafa 7 rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin ismi yazılması şartı da var. (Örnek: 2345617_Kırmızı bisikletim) İlk ve orta dereceli okulların öğrencilerinin iki ayrı kategoride yarışacağı fotoğraf yarışmasında birincilere Alcatel Pop 4S cep telefonu, ikincilere Alcatel Pixi 4 tablet, üçüncülere power bank hediye edilecek. Yarışmanın Telsim Özel Ödülü ise Samsung Galaxy Camera olacak.