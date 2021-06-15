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Çok gülen erkekler neden kadınlara daha az çekici gelir?

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Kadınlar erkeklerin gülümsemelerini çekici bulurlar ancak yine de çok fazla gülen bir erkekle birlikte olmak istemezler. Peki ama neden?
Çok gülen erkekler neden kadınlara daha az çekici gelir?

Kadınlar erkeklerin gülümsemelerini çekici bulurlar ancak yine de çok fazla gülen bir erkekle birlikte olmak istemezler. Peki ama neden? Sizi kırmak istemeyiz ancak araştırmalar gösteriyor ki çok fazla gülümserseniz hayallerinizdeki kızı elde etmek sizin için sorun olabilir.

Gülümseme, arkadaşça bir sosyal etkileşimin anahtarı olsa da, hem erkekler hem de kadınlar buna farklı tepkiler verir. Yapılan araştırmalar neden daha az gülen erkeklerin daha çekici geldiği konusunda ipuçları veriyor

Peki gülümseme ve çekicilik arasındaki ilişki nedir? Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ifadeler ve beden dili gibi sözel olmayan ipuçları , birinin diğerine ilişkin algısını şekillendirmede çok yapıcı bir rol oynamaktadır .

Erkekler kocaman gülüşlü kadınları çekici buluyor, kadınlar ise tam tersi

Araştırma, erkeklerin yüzlerinde büyük, sevimsiz sırıtışlara sahip kadınlardan cinsel olarak etkilendiğini ortaya koydu. Ayrıca erkeklerin nötr ve gururlu yüz ifadelerini kadınlarda istenmeyen özellikler olarak buldukları belirlenmiştir.

Kadınlar ise tam tersine, gülümsemeyen erkekleri cinsel açıdan daha çekici buluyorlardı.

Kadınlar az gülen erkekleri tercih ediyor

Peki kadınların gülümsemeyen erkekleri tercih etme sebebi nedir? Hadi bulalım!

Araştırma, gülümsememenin belirli karakter özelliklerinin bir göstergesi olabileceğini gösteriyor

British Columbia Üniversitesi tarafından yürütülen bu çalışmada, 1000 gönüllüden karşı cinsin fotoğraflarını sıralamaları istendi. Bu fotoğraflarda erkekler ve kadınlar dört duyguyu ifade ettiler: mutluluk, utanç, gurur ve tarafsızlık.

Sonuçlar, kadınların fotoğraflarında gülümseyen erkekleri daha az çekici, gururlu veya utanmış görünen erkeklerin ise en üst sırada yer aldığı sonucuna vardı.

Science Daily'de yer alan çalışmaya göre bu bulguları, bazı kadınların "kötü çocuk" arketipine olan çekiciliği için olası bir açıklama olarak sundu.

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