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“Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık yürüyüş ve etkinliği 20 Mart Çarşamba günü yapılıyor

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LTB’nin her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık yürüyüş ve etkinliği 20 Mart Çarşamba günü yapılıyor
“Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık yürüyüş ve etkinliği 20 Mart Çarşamba günü yapılıyor

LTB’nin her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık yürüyüş ve etkinliği 20 Mart Çarşamba günü yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü etkinliği bu yıl da kortej ve çeşitli performanslarla 20 Mart Çarşamba günü yapılıyor. 
Kortej Eski Pronto Çemberi’nden başlayacak, etkinlikler Zahra Sokak’ta yer alacak 
LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğinde düzenlenecek etkinlik için kortej saat 18.00’de eski Pronto Çemberi’nde toplanarak Lefkoşa Gezi Treni ve bandonun keyifli müzikleri eşliğinde Zahra Sokak’a yürüyecek. Zahra Sokak’ta kurulacak sahnede Özel Eğitim Okulları performanslarını sergilerken LTB Ritm’orkestra ve Gizem Akbil ile Nafiz Dölek ve Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu da sahne alacak. 
Hem farkındalık hem de eğlenceyi birleştiren etkinlik
“Çorabını Gey da Gel” etkinliği yine hem farklılıkların ayrıştırıcı değil zenginleştirici ve birleştirici bir özellik olduğu ve bunların sevgi ile büyütülen kavramlar olduğu konusunda farkındalık yaratacak hem de farklılıklarımıza rağmen hep birlikte sosyalleşebilme, dans edip hep birlikte şarkılar söyleyip eğlenme imkanı sağlayacak.

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