Corona Virüs Zekada Düşüşe Neden Oluyor: IQ’da 7 Puana Kadar Gerileme Görüldü

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) şiddetli geçirenlerde sonradan ortaya çıkan yan etkilerden bazılarının bilişsel kabiliyetlerde ve zekada gerileme olduğu belirtiliyor. İngiltere 80 bini aşkın kişinin incelendiği geniş kapsamlı bir çalışmaya göre hastalık ne kadar şiddetli geçirilirse zekadaki gerileme de o kadar artıyor. IQ'da 7 puana kadar gerileme görülebiliyor.

Aralarında Cambridge Üniversitesi, Imperial College London ve Kings College'dan akademisyenlerin olduğu ekip, corona virüse yakalananların hastalık sonrası zihinsel sağlığını mercek altına aldı.

COVİD-19'A YAKALANMAYANLARA KIYASLA BİLİŞSEL YETENEKTE ÖNEMLİ AZALMA GÖRÜLDÜ

The Lancet’a bağlı EClinicalMedicine'de yayınlanan yeni araştırmaya göre, Covid-19’dan iyileşen kişiler, hastalığa yakalanmayanlara kıyasla zeka testlerinde önemli ölçüde daha düşük puan alma eğiliminde bulunuyor. Söz konusu çalışmanın bulguları, Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, özellikle daha şiddetli hastalığı olanlar arasında bilişsel yetenekte önemli azalmalar üretebileceğini düşündürdü.

Imperial College London'da Hesaplamalı, Bilişsel ve Klinik Nörogörüntüleme Laboratuvarı'nda doçent olan baş araştırmacı Adam Hampshire “Test, bilişsel yeteneğin farklı boyutlarını ölçmek için tasarlanmış bir dizi görevden oluşuyordu. Bazı meslektaşlarım, bunun pandemi ve Covid-19 hastalığının ruh sağlığını ve bilişi nasıl etkilediğine dair önemli veriler toplama fırsatı sağladığına dikkat çekmek için paralel olarak benimle iletişime geçti” dedi.

80 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

Hampshire ve ekibi yaptıkları çalışma kapsamında, Ocak ve Aralık 2020 tarihleri arasında zeka testini tamamlayan 81 bin 337 katılımcının verilerini analiz etti. 12 bin 289 kişi, değişen derecelerde solunum zorluklarının eşlik ettiği bir Covid-19 geçirdiklerini bildirdi.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN SONUÇLARIYLA UYUMLU

Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, ana dil, eğitim düzeyi ve diğer değişkenler gibi faktörleri kontrol ettikten sonra, Covid-19’a yakalananların, virüse yakalanmayanlara kıyasla zeka testinde daha düşük performans gösterme eğiliminde olduğunu buldu.

Bununla birlikte, bilim insanları beyin sisi, konsantrasyon güçlüğü ve doğru kelimeleri bulma zorluğunun yaygın olduğu uzun süreli Covid vakaları ile uyumlu olan, akıl yürütme, planlama ve problem çözme gerektiren görevlerde en büyük eksikliklerin gözlemlendiğini söyledi. Önceki araştırmalar da Covid-19’dan kurtulanların büyük bir bölümünün nöropsikiyatrik ve bilişsel komplikasyonlardan etkilendiğini ortaya koymuştu.

"GEREKSİZ RİSKLER ALMAYIN, AŞI OLUN"

Hampshire,"Corona virüs, bilişsel durumumuzu etkilediğinden dikkatli olmalıyız. Bunun nasıl, neden veya ne kadar süreyle gerçekleştiğini tam olarak anlamıyoruz, ancak acilen öğrenmemiz gerekiyor. Gereksiz riskler almayın ve aşı olun” diye konuştu.

7 PUANLIK GERİLEME

Diğer taraftan, en düşük bilişsel düşük performans düzeyi solunum cihazına bağlı olarak hastaneye yatırılanlar ile birlikte, hastalığın şiddet düzeyiyle de ilişkiliydi. Ventilatöre bağlanan Covid-19 hastaları için gözlenen eksiklik, IQ'da 7 puanlık bir düşüşe eşitti. Zeka puanındaki bu yükse düşüş, daha önce felç geçirmiş ve öğrenme güçlüğü bildiren bireyler için gözlemlenen bilişsel kayıptan bile daha büyüktü.

Öte yandan araştırmacılar, kesin kanıya varmak için beyin görüntüleme teknikleriyle elde edilecek verilere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.