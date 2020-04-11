Covid-19 salgını sonrası suç oranları düştü, aile içi şiddet artıyor

Hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını sonrası birçok ülkede suç oranlarındaki gerileme dikkat çekiyor. Cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının yoğun olduğu bölgelerde suç örgütlerinin faaliyetlerini durdurduğu görülürken, bu durumun ne kadar devam edeceği; kriz sonrasında eskisine dönüp dönmeyeceğini öngörmek zor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde şiddetin en yaygın olduğu kentlerden Chigaco'da uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suçlarda, geçen yıla göre yüzde 42'lik bir düşüş gözlemlendi. Emniyet kaynakları, kentteki genel suçlardaki düşüşün ise yüzde 10'u geçtiğini duyurdu.

Chicago'da ünlü uyuşturucu tüccarlarının davalarına bakan avukat Joseph Lopez, "Bana ulaşan bilgilere göre birçoğu eskisi gibi hareket edemediği için faaliyetlerini durdurma kararı aldı" diyor.

ABD'nin diğer bölgelerinde de suç oranının düştüğünün altını çizen yetkililer, aile için şiddetin arttığına ve karantina sebebiyle ev içinde işlenen suçların kolluk kuvvetlerine bildirilmediğine dikkat çekti.

Günde 600 kişinin öldürüldüğü El Salvador'da bu sayı 2'ye düştü

Dünyada en çok suç oranlarının olduğu Latin Amerika ülkelerinde, özellikle cinayet oranlarında ciddi bir düşüş olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz yıllarda El Salvador'da günde 600 kişi cinayete kurban giderken, salgın döneminde bu sayı 2'ye kadar düştü. Peru'da ise, geçen yıla kıyasla suç oranında yüzde 84'lük bir düşüş kaydedildi.

Yetkililer bu düşüşün iki sebebi olduğunu düşünüyor, öncelikle polis salgın nedeniyle sahada daha sıkı kontrol uyguluyor, suç örgütleri de bu dönemde aralarındaki çete savaşlarını devam ettirmeme kararı aldı.

Ancak suç örgütleri koronavirüs salgınıyla tamamen faaliyetlerine son vermiş değil. Uzmanlar, örgütlerin bu süreçte duraksamaya girdiğini ancak internet üzerinde uyuşturucu satışı gibi yeni stratejiler ürettiğini ifade ediyor.

İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı

İstanbul'da ise, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı sonucu, asayiş olaylarında yaklaşık yüzde 40 azalma meydana gelirken, aile içi şiddet ise yüzde 38,2 artış gösterdi.

Ayrıca bir önceki yıla göre, kapkaçta yüzde 49,1, evden hırsızlıkta yüzde 44, cinayette yüzde 36, otomobilden hırsızlıkta yüzde 29,6, otomobil hırsızlığında yüzde 29,3, açıktan hırsızlıkta yüzde 25, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 21,1, gaspta, 15,5, dolandırıcılıkta 3,8 ve yaralamada yüzde 0,3 azalma kaydedildi.

İstanbul'da, 2019 Mart'ta 1804 aile içi şiddet olayı yaşanırken, bu yıl aynı ayda ise olay sayısı 2493'e yükselerek, geçen yıla göre 38,2 artış gösterdi.