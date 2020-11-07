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Covid-19 Tedavisinde Yeni Gelişme

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Aspirini Covid-19 tedavi sürecinde ölüm oranını yüzde 50 azalttığı iddialarıyla ilgili binlerce kişi üzerinde yeni çalışma başlatıldı.
Covid-19 Tedavisinde Yeni Gelişme

Ölüm riskini yüzde 50 azalttığı belirtilen Aspirin ile ilgili umutlu açıklama İngiltere'den geldi.

Bilim insanları aspirinin koronavirüs tedavisinde iyi gelme ihtimali olduğunu ve bu yönde deneme çalışmalarının başladığını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ortadan kaldırmak için birçok ülkede ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken İngiliz bilim insanları uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir girişim koronanın potansiyel çözümü olarak gündelik hayatta kamuoyunun yakından bildiği Aspirin isimli ilacın etkili olabileceğini söyledi.

"GÜVENLİ, PAHALI DEĞİL VE YAYGIN"
Bilim insanları kanı sulandıran ve ağırlıklı olarak baş ağrısı ve halsizliğe karşı tercih edilen Aspirinin pıhtılaşmayı engelleyen özelliğinin virüsün hastalığına yakalananları iyileştirebileceğini öne sürdü. Araştırmayı yürüten bilim insanı Peter Horby, "Aspirinin etkili olacağına dair net bir yaklaşım mevcut. Üstelik Aspirin güvenli, pahalı değil ve yaygın" ifadesini kullandı.

PIHTILARI ENGELLEYEBİLİR
Aspirinin koronanın hastalarında işe yarayabileceğini söyleyen uzmanlar, Aspirinin tedavi sürecinde kullanılmasının Covid-19 hastalarında oluşabilecek pıhtıları engelleyebileceğini dile getirdi. Bilim insanları Aspirinin Covid-19 hastaları üzerindeki etkisini incelemek üzere bir araştırma yaptıkları belirtildi. Araştırmaya katılan 2000 gönüllü günde 150 miligram Aspirin alacak ve bu süreçte sağlık durumlarında yaşadıkları değişiklikler gözlemlenecek.

ASPİRİNİN ÖLÜM ORANINI YÜZDE 50 ORANINDA DÜŞÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI
ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmada, erişimi kolay ve ucuz Aspirin ilacının hastanede yatan yeni tip koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kan sulandırıcı etkisi bulunan ilacın, Kovid-19 ölümlerin ana nedenlerinden biri olan kan pıhtılaşmasını engellediğini söylemişti.

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