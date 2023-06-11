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Covid-19’un nasıl çıktığıyla ilgili dehşete düşüren rapor: En ölümcül virüsleri alıp…

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Corona virüsü salgınının nasıl çıktığına dair birçok komplo teorisi ve iddia ortaya atılırken, İngiliz medyasına konuşan ABD'li yetkililer, hazırlanan raporun detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Covid-19’un nasıl çıktığıyla ilgili dehşete düşüren rapor: En ölümcül virüsleri alıp…

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının çıkışıyla ilgili dikkat çekici bir haber İngiliz medyasında yer aldı…

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times’a konuşan ABD’li yetkililer, salgının çıktığı Wuhan’daki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde yapılan bilimsel deneylerin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanları ile Çin ordusundan yetkililerin ortak çalışmalar yaptığını duyurdu.

İsmini açıklamayan yetkililer, “Wuhan’daki merkezde bilim insanları Çin ordusundan yetkililerle dünyanın en ölümcül corona virüslerini bir araya getirerek mutant bir hastalık oluşturmayı planlıyordu. Bu olay, Covid-19 salgınının çıkmasından önceydi” dedi. Yapılan incelemeler sonucunda Çin ordusu ile bağı dolayısıyla bu deneylerin ve Wuhan’daki laboratuvardan virüsün sızdığına dair iddiaların hasır altı edildiği ve gizlendiği öne sürüldü.

FAREYE BULAŞAN VİRÜS ÖLDÜRDÜ

Çin’de yapılan deneylerin çok riskli olduğu belirtilirken, “Yapılan deneyler sonucunda çok bulaşıcı olan mutant virüs albino bir fareye bulaştı” denildi. Virüsün bulaştığı hayvanda SARS benzeri bir hastalık oluştuğu kaydedildi. Yapılan araştırmalar sonucunda bu virüsün ölümcül olduğu ve öldürücülük oranının yüzde 75 seviyesinde olduğu da kayıtlara geçti. Araştırmanın gizli olduğu kaydedilirken, Çin ordusunun amacının biyolojik silah geliştirmeyi amaçladığı da iddia edildi.

ABD’nin hazırladığı raporda, Covid-19’un küresel bir salgın halini almasından önce çok sayıda Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanlarının da hastalandığı aktarıldı.

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