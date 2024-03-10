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CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Gazimağusa çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti

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CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında Gazimağusa çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti.
CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Gazimağusa çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca ve ilçe yöneticilerinin katıldığı ziyarette, çarşı ve pazarda çalışan kadınlara broşür dağıtılarak, onların yaşadığı sorunlar dinlendi. Karaca ziyaretten sonra yaptığı değerlendirmede, kadınların iş yaşamına katılımındaki zorlukları aşmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. CTP döneminde iş hayatına katılmak isteyen kadınlara uygulanan sigorta destek uygulaması yapıldığını kaydeden Karaca, mevcut dönemde bunun durdurulduğunu savunarak bunu eleştirdi.

Karaca toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle kadınlara yüklenen ev içi emeğin kadınların ekonomik yaşama katılımında bir engel olduğuna belirterek, devletin bu engelleri aşmada sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Karaca, ziyaret sırasında dağıtılan broşür içeriğinde yer alan CTP’nin kadınlar özelinde uygulayacağı politikalara da değinerek, AB direktiflerinde belirtilen ‘İşyerinde Ayrımcılıkla Mücadele’ çerçeve yasasının CTP döneminde geçirileceğini söyledi.

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