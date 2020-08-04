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CTP'den sert tepki! Toplumsal irade yaralanmıştır!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi, UBP, DP ve YDP Genel Başkanlarının bir davet üzerine Ankara'ya gitmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.
CTP'den sert tepki! Toplumsal irade yaralanmıştır!

Cumhuriyetçi Türk Partisi, UBP, DP ve YDP Genel Başkanlarının bir davet üzerine Ankara'ya gitmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar'la birlikte Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle Ankara'ya gittiği anlaşılmıştır.
11 Ekim tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yapılan bu davet, Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesine açık bir müdahaledir. Gerek hükümet tartışmalarına, gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük olduğu aşikar bu müdahalenin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu davet ve davete icabet edenler demokrasimize ve toplumsal irademize büyük yara açmıştır. CTP, geçmişte olduğu gibi bugün de bu tür müdahaleci hamleleri ve yaralayıcı girişimleri reddetmektedir.
Bu hamlenin gerek toplumsal bütünlük, gerekse TC-KKTC arasındaki ilişkiler açısından olumlu sonuç vermesi mümkün değildir. Partimizin konuyu yetkili organlarında değerlendireceğine, toplumun farklı kesimleriyle de istişare içerisinde gerekli adımları atacağına kimsenin şüphesi olmasın.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
04.08.2020

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