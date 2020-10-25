‘Çukurova Havalimanı’ tepkisi: Adana Havaalanı’nı size kapattırmayız

CHP Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Ayhan Barut, yapımı yıllardır süren ve ihalesi birden fazla kez ertelenen Çukurova Havalimanı’na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada CHP’li Bulut, “Saray müteahhitlerinin ihaleyi alamama riski mi var? Yetimin hakkını, milletin vergisini Saray müteahhitlerine peşkeş çekecekler” ifadelerini kullanırken CHP’li Barut ise, “Yıllık 5-6 milyon insanımızın güvenle kullandığı Adana Havaalanı'nı size kapattırmayız” dedi.

Limak-Kalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu’nun elenmesinin ardından iptal edilen Çukurova Havaalanı’nın ihalesi 26 Ekim tarihinden 20 Kasım’a ertelendi. İhale öncesinde şartnamede idareyi devre dışı bırakacak değişikler yapıldığını, ödeme dengelerinin yüklenici firma lehine düzenlendiğini belirten CHP Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Ayhan Barut konuya ilişkin ayrı ayrı açıklama yaptı.

‘BAKAN KOLTUĞUNDAN OLMUŞTU’

Üç kez temeli atılan Çukurova Havalimanı projesi sürecinde yedi bakanın değiştiğini belirten CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Saray müteahhitleri ihaleyi alamayınca bakan koltuğundan olmuştu. Sanırım yeni bakan da kendi koltuğundan korktu” dedi.



Havalimanının yapılırken 30 milyon yolcu taşıyacağının söylendiğini, bugün ise 12 milyona düşürüldüğünü ifade eden Bulut, “150 bin metrekarelik bir kapalı alanı vardı, 60 bin metrekareye düşürüldü. Mevcut 150 bin metrekareye yayılmış enkaz inşaatının nasıl revize edileceği ve projenin bunun üzerine nasıl kurgulanacağı hususları tamamen belirsiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.

‘SARAY MÜTEAHHİTLERİNİN İHALEYİ ALAMAMA RİSKİ Mİ VAR?’

Çukurova Havaalanı’nın 40 kilometre yanında Adana Şakirpaşa Havalimanı olduğunu kaydeden Bulut, “Adana Havalimanı’nın yolcu kapasitesi son 5 yılda 5 milyon. Verilen yolcu garantisi ise 12 milyon. Bu gerçek rakamlarla ortadayken bu projeye neden ihtiyaç duyuldu, akıl alır gibi değil. Havaalanı, için büyük kısmı tarım arazisi olan 8 milyon metrekare alan kamulaştırılmıştı. Şimdi de yeni bir erteleme ile karşı karşıyayız. İhaleyi adrese teslim etme hazırlığı var. Bu ihale neden ertelendi? Şirketlerle pazarlıkta anlaşamadılar mı? Saray müteahhitlerinin ihaleyi alamama riski mi var? Yetimin hakkını, milletin vergisini Saray müteahhitlerine peşkeş çekecekler. Bakanlıktan süreci şeffaf yürütmesini istiyor, kamuoyunu tatmin edecek bir yanıt bekliyoruz” diye konuştu.

‘YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ’

Çukurova Bölgesel Havalimanı nedeniyle Adana Havaalanı'na gereken özenin gösterilmediğine dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Yaklaşık 500 milyon Euro bedelle, Mersin sınırları içinde Çukurova'nın en verimli tarım toprakları üzerine yeni bir havaalanı yapmak istiyorlar. Süreç 2011'de başladı ama yapımı yılan hikayesine döndü. İsraftan başka anlamı olmayan, ne Adana'nın ne de Mersin'in ihtiyacına yanıt vermeyen bu bu havaalanı, ayrıca göçmen kuşların yolu üzerinde bulunuyor. Mersin'in Adana yönündeki bu bölgede değil, batı tarafında turizme hizmet edecek havaalanı gereksinimi var. Adana'nın da eksikleri olmakla birlikte ülkenin en güvenilir ve ulaşımı kolay bir havaalanı zaten var. Yeni yapılacak bölgesel havalimanı ise 12 milyon kapasiteli olacak. İhalede yolcu garantisi veriliyor. Mevcut durumda Adana ile birlikte Niğde, Osmaniye ve Mersin'in de yararlandığı Adana Havalimanı 2019 yılını 5 milyon yolcuyla kapattı. Çukurova Bölgesel Havalimanı yapıldığında verilen 12 milyonluk yolcu garantisinin yakalanma şansı yok. Çünkü mevcut durum bunu gösteriyor. Ya yolcu garantisi nedeniyle devlet büyük zarar edecek, ya da şirketin yolcu garantisi nedeniyle Adana Havaalanı kapatılıp bu yolcular oraya zorlanacak. Her iki durum da asla kabul edilemez."

‘ADANA HAVAALANINI KAPATTIRMAYIZ’

Adana Havaalanı'nın kapatılmasına izin verilemeyeceğini ifade eden Ayhan Barut, Çukurova Havalimanı’na yaklaşık 500 milyon Euro harcamak yerine bu paranın 10’da biriyle Adana Havalimanı’nın pistinin uzatılacağını belirterek şunları söyledi:



"Adana Havaalanı'nın modernizasyonu ile yolcu kapasitesi arttığı gibi işlevi de büyür. Bu da ekonomimize büyük katkı sağlar. Adana Havaalanı'nın daha ucuz maliyetle yenilenmesi için imkanlar müsait durumda. Adana Havaalanı'nın genişlemesi için yanında yeterli alan var. Yolcu garantisi verilerek, bahaneler üreterek, kamu yatırımlarından gerekli payı zaten alamayan Adana'nın cezalandırılmasına son verin. Bilmelisiniz ki yıllık 5-6 milyon insanımızın güvenle kullandığı Adana Havaalanı'nı size kapattırmayız. Ayrıca altyapısı tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yerine çok geniş ve büyük ölçekli tarım, gıda ve hal kompleksi yapılabilir. Mersin, Adana, Niğde, Kahramanmaraş ve Hatay gibi illerin de yararlanacağı bu kompleksle büyük işlere imza atalım. Tüm bu bölgenin tarım ve gıda ürünlerini buradan dünyanın her tarafına ihraç edelim."

İHALE SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

CHP Milletvekili Ayhan Barut Çukurova Havalimanı’na ilişkin bu zamana kadar atılan adımları şu şekilde aktardı:

“Yap-İşlet-Devret modeliyle yatırım maliyeti 357 milyon Euro olarak belirlenip ihalesi 15 Aralık 2011'de, yer teslimi 15 Mart 2013'te gerçekleştirilen ve temeli 28 Mayıs 2013 tarihinde atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı, sürekli tartışmalara neden oldu. İlk ihale tarihinden bu yana 9 yıl geçmesine karşın bu tartışmalar bitmedi. Havaalanında başlayan çalışmalar bir türlü tamamlanmayınca, yine çeşitli ihaleler düzenlendi. Son olarak 4 Şubat 2020’de yapılacağı duyurulan havalimanı üst yapı ihalesi 16 Mart 2020 tarihine ertelendi. Sonrasında ise Cengiz-Limak-Kalyon İnşaat Ortak Girişim Grubu'nun kaybettiği Çukurova Havalimanı ihalesini Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişimi kazandı. Bu sürecin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alınırken yerine atanan Bakan Adil Karaismailoğlu, bu ihaleyi iptal ettiklerini duyurdu. 26 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı açıklanan ihaleye 2 gün kala, 24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) süre uzatım ilanında, ‘26.10.2020 tarihinde gerçekleştirileceği ilan edilen Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması, Havalimanının İşletilmesi ve Devrine ilişkin İhale 20.11.2020 tarihine ötelenmiş olup ihale aynı gün saat 10.00’da ihale ilanında belirtilen yerde yapılacaktır’ denildi.” (DUVAR)