Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

Cumartesi Annelerinin 759. haftada gerçekleştirmek istediği eyleme polis biber gazı ve coplarla müdahale etti.

Evrensel'in haberine göre Cumartesi Anneleri 759. hafta eylemleri için İHD İstanbul Şube binası önünde toplandı. Basın açıklamasını okumayan başlayan İHD Şube Başkanı Gülseren Yoleri’nin savaşa Türkiye’nin başlattığı askeri operasyona tepki göstermesinin ardından polis biber gazı ve coplarla müdahalede bulundu. İnsanları önce İHD binasına sokmaya çalışan polis kapalı alana biber gazı sıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Suriye’deki operasyona karşı barışı ve ortak yaşamı savunduklarını belirtti.

Kayıp yakınları ise “Biz kayıplarımızı istiyoruz. Siz bizden ne istiyorsunuz? Yeter artık” diyerek polis müdahalesine tepki gösterdi.

Cemil Kırbayır’ın kardeşi Fatma Kırbayır, “Cemil Kırbayır nerede? Ben kardeşimi devlete teslim ettim. Cumhurbaşkanı sen anneme söz verdin” dedi.

Hanım Tosun, “Biz sokakta olmaya devam edeceğiz. Meydanlarda kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim” dedi.

Cumartesi Anneleri her hafta kaybedilen yakınları için adalet talebiyle Galatasaray Meydanında eylem düzenliyordu. İstanbul Valiliğinin Galatasaray Meydanını eylemlere yasaklamasının ardından aileler İHD İstanbul Şube binası önünde açıklama yapmaya başlamıştı.