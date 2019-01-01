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“Cumhur İttifakı bıyığı” görücüye çıktı

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Bıyıklarının ortasını kesip, kenarlarını bırakan AKP Osmancık Belediye Başkan aday adayı Muhitdin Geçgin, bıyıklarını "Cumhur İttifakı bıyığı" olarak notere tasdik ettirdi.
“Cumhur İttifakı bıyığı” görücüye çıktı

AKP Ankara aday tanıtım programına katılan Osmancık Belediye Başkan aday adayı Muhitdin Geçgin, ortasını kesip, kenarlarını bıraktığı bıyıkları ile dikkat çekti.

4 yıldır Cumhur İttifakı’na gönülden inandığını söyleyen Muhitdin Geçgin, “Ortası AK Parti, kenarı MHP, yani Cumhur İttifakı bıyığı. Ben bu bıyığı notere tasdik ettirdim. İnandığım bu dava dolayısıyla böyle bir bıyık bıraktım. Bu bıyığın başkası tarafından bırakılmasını istemiyorum, bırakılsa da benim haberim olsun” dedi.

Muhitdin Geçgin, bıyıklarının gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

 

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