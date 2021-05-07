Cumhur İttifakı'nı bitirecek sözler: MHP'den flaş paylaşım

Cumhur İttifakı'nın ikinci partisi MHP'nin resmi sitesinde yayınlandığı mesajla Cumhur İttifakı'nda derin bir çatlak olduğu düşüncesine yol açtı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin paylaşıldığı ilanda, Cumhur İttifakı ortağı AKP'ye rağmen "tek başına iktidar" mesajı verildi. Mesajda "Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yolun MHP iktidarı" olduğu söylendi.

Sitenin anasayfasında yayınlanan mesajda, şu ifadelere yere verildi:

"Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarıdır."

MHP'nin resmi internet sitesinden yayımlanan görsel, Cumhur İttifakı'nda zaman zaman gündeme gelen görüş ayrılığının derinleştiğine dair yorumlara neden oldu.

Ayrıca siyasi arenanın daha da hareketlendiği bugünlerde MHP'nin resmi internet sitesinden böyle bir görselin yayımlanması ise seçimlere ilişkin ise çeşitli iddialara yol açtı.

(CumhuriyetGazetesi)