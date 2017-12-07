Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun?

Erdoğan: ''Böyle bir adımı atmak dünyada, özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun? Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar''

Yunanistan'a 65 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşiyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında taşeron düzenlemesine ve ABD'nin Kudüs kararına değindi.

''Kudüs İsrail'in başkentidir'' diyen ABD Başkanı Donald Trump'a sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın bu açıklamasının barıştırmaya değil karıştırmaya yönelik bir adım olduğunu ifade etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Biz kula kul olmadık olmayacağız. Bu yola böyle çıktık böyle devam edeceğiz yeter ki biz el ele verelim. Gelecek çok daha güzel olacak. Yıllardır taşeronluk meselesi hep konuşulmuştur ne yazık ki taşeronlar adeta komisyoncu görevi görmek suretiyle arada belli bir kazancı götürmüştür. Bu iş artık yoluna koyuldu. Hayırlı olsun. Kolay değil 900 bin işçi bundan istifade ediyor. Benim sonum ne olacak diye bir şey yok yeter ki herkes devletin kamunun kurallarına uysun çalışmasını yapsın. Bugün Atina'ya gidiyorum oradan da yarın Gümülcine'ye geçecek oradaki kardeşlerimizle bir arada olacağız.

ABD'NİN KUDÜS KARARI

Türkiye saati ile dün gece Amerika Başkanı Kudüs ile ilgili açıklamasını yaptı. Başkan aslında Birleşmiş Milletler'in (BM) 1980 kararını falan adeta hiçe saymıştır. Bugüne kadar Amerika ve İsrail'den başka hiçbir ülkenin BM'nin kararının dışında ona aykırı bir adımı olmamıştır. Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil.

''TRUMP'IN BU AÇIKLAMALARI KARIŞTIRMAYA YÖNELİKTİR BARIŞTIRMAYA DEĞİL''

Böyle bir adımı atmak dünyada, özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar. Şu anda Sayın Trump'ın bu açıklamaları adeta 'mikser' görevi görmeye yöneliktir, karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil.

''PAPA'YLA DA GÖRÜŞME TALEBİM OLDU''

Telefonla görüşmelerimi sürdürüyorum. Burada sadece İslam ülkelerini değil hatta Papa'yla da görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam veya yarın sabah görüşeceğiz. Çünkü burası aynı zamanda Hristiyanların da mabedi, onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Batı ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya'yla da görüşmelerimi yapacağım. Çünkü bu artık sadece Müslümanların değil adeta insanlığın görevidir.

''HAKLI OLAN GÜÇLÜDÜR''

Burada Sayın Trump, 'Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyorsa, yanılıyor. Güçlü olmak, haklı olmak demek değildir. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilmesi lazım. Bu kumpasların arkasında nelerin olduğunu da son zamanlardaki mahkeme sürecinden biliyoruz. Mahkemede dönen dolapları görüyorsunuz. Şu anda herkesin foyası açık ve net ortaya çıkıyor. Çarşamba günü Kudüs ile ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da toplayacağız.''