Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Jane Holl Lute’u kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, yazılı bir açıklama yaparak, 8 Mart Pazartesi günü saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute’u makamında kabul ederek görüşeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, “Cumhurbaşkanımız, adil, gerçekçi ve sürdürebilir bir uzlaşı için ortaya koyduğu iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde iş birliğine dayalı vizyonumuzu Lute’la ele alacak” dedi.

Doğruyol, bununla birlikte 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmi toplantısına dair program ve detaylar da Lute’un ziyareti kapsamında ayrıntılı şekilde görüşüleceğini de aktardı.