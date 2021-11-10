  • BIST 1.625,530
  • Altın 587,01
  • Dolar 9,8349
  • Euro 11,3692
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Cumhurbaşkanlığı, Colin Stewart’ın Aralık 2021 itibarıyla göreve başlamasının beklendiğini açıkladı

»
Cumhurbaşkanlığı, Colin Stewart’ın Aralık 2021 itibarıyla göreve başlamasının beklendiğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı, Colin Stewart’ın Aralık 2021 itibarıyla göreve başlamasının beklendiğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, BM Genel Sekreteri Özel Temsilciliği, BM Barış Gücü Misyon Şefliği ve BM Genel Sekreteri Özel Danışman Vekilliği görevine atanmasına Kıbrıs Türk tarafının 30 Eylül 2021’de onay verdiği Colin Stewart’ın Aralık 2021 itibarıyla göreve başlamasının beklendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının, Stewart'ın ardından kararlaştırılacak belli bir süre için, ortak zemin bulunup bulunmadığını tespit etmek maksadıyla BM Genel Sekreteri’nin bir şahsi temsilci atamasının beklendiği vurgulandı.

Açıklama aynen şöyle:

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Özel Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BMGS Özel Danışman Vekili Elizabeth Spehar'ın Kıbrıs Adası’ndaki görev süresi Eylül 2021'de sona ermiş olup bu görevleri yürütmek üzere yeni bir atama yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda tarafımıza, diğer seçenekler arasında Colin Stewart ismi bildirilmiş ve rızamıza başvurulmuştur. Kıbrıs Türk tarafı Stewart'ın, Spehar'ın yürütmekte olduğu görevleri yerine getirmek üzere atanmasına 30 Eylül 2021 tarihinde onay vermiştir. Stewart'ın 1 Aralık 2021 itibarıyla göreve başlaması beklenmektedir.

Bilindiği gibi, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti resmi müzakerelerin başlayabilmesi için başından beri ortak zemin bulunması gerektiğinin altını çizmektedir. Hatırlanacağı üzere, resmi müzakerelerin başlamasını mümkün kılacak ortak zemin olmadığı, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilen 5+BM gayrı resmi toplantısı sonunda yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da teyit edilmiş, bu maksatla çalışmalara devam edileceği belirtilmişti. Cenevre'deki gayrı resmi toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta mevcut iki devletin egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidini takiben, aralarında iş birliğine dayalı yeni bir ilişkinin kurulabilmesi için resmi görüşmelerin başlamasına dair bir öneri sunmuştu. Kıbrıs Türk tarafının bu önerisi hali hazırda masadadır.

5+BM gayrı resmi toplantılarından sonra, taraflar arasında resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak bir zemin bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmaları, BM Üst Düzey Görevlisi Jane Holl Lute yürütmüştür. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti, Lute'un görevinin sona ermesi dolayısıyla BM Genel Sekreteri'nin bu görevi yürütmek üzere yeni bir görevlendirme ile bir şahsi temsilci atamasını kabul etmiştir.

Eylül ayında New York'ta iki liderle bir araya gelen genel sekreter, bu görüşme sonrasında, resmi görüşmelerin başlatılabilmesi için ortak zemin bulunup bulunmadığını tespit etmek maksadıyla bir şahsi temsilci (personal envoy) atanmasını, her iki tarafın da kabul ettiğine dair bir BM açıklaması yapmak üzere taraflara taslak bir metin göndermiştir. Kıbrıs Türk tarafı bu görevlendirmeyi desteklemiştir.

Kıbrıs Türk tarafı, Colin Stewart'ın görevlendirilmesinden sonra, kararlaştırılacak belli bir süre için, ortak zemin bulunup bulunmadığını tespit etmek maksadıyla BM Genel Sekreteri’nin bir şahsi temsilci atamasını beklemektedir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi atanma ihtimali azalıyor01 Ekim 2021 Cuma 18:11
  • Kormacit/Kormakitis Dayanışma Merkezi’nin temel atma töreni yapıldı30 Eylül 2021 Perşembe 14:23
  • Tatar, CTP ve TDP’nin toplantıya katılmamasını eleştirdi30 Eylül 2021 Perşembe 14:19
  • Arıklı: BM’nin Özel Temsilci ataması fikrine katılmıyoruz30 Eylül 2021 Perşembe 14:19
  • Ataoğlu:Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York’taki tezilerini destekliyoruz30 Eylül 2021 Perşembe 14:18
  • Özersay:BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilci ataması fikrine olumlu bakıyoruz30 Eylül 2021 Perşembe 14:17
  • BM'nin özel elçi ataması bekleniyor29 Eylül 2021 Çarşamba 17:09
  • Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Parti Temsilcileri Ara Bölgede Bir Araya Geldi29 Eylül 2021 Çarşamba 15:06
  • New York gezisini tamamlayan Ersin Tatar adaya dönüyor28 Eylül 2021 Salı 17:39
  • “Kuzeyden güneye ‘susturuculu silahla’ geçti”28 Eylül 2021 Salı 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti