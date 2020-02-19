Cüneyt Özdemir'den Osman Kavala çıkışı: Bu kin neyin kini? Artık hukuk mukuk hikaye!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi.

Cüneyt Özdemir'in Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verilmesine gösterdiği tepki şöyle:

"Bu Osman Kavala en etti acaba bunlara... Bu kin neyin kini, bu hınç neyin hıncı! Bütün aklı, mantığı, vicdanı, hukuku rafa kaldırtacak kadar her şeyi göze aldıran bu öfke neyin öfkesi?

Bu noktadan sonra artık hukuk mukuk hikaye. Bu başka bir şey artık, başka bir noktaya geldik.

Osman Kavala aleyhine yapılan bir propoganda filmine denk geldim. Suçları arasında Cezayir lokantasının sahibi olması ve İletişim yayınlarının 'gizli' sahibi olmasını yazmışlar...Suça gel !

Hukuk yok anladık ama akılda kalmamış! Veya hepimizi, herkesi aptal zannediyorlar."