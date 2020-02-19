  • BIST 119.196
  • Altın 314,230
  • Dolar 6,0829
  • Euro 6,5622
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Cüneyt Özdemir'den Osman Kavala çıkışı: Bu kin neyin kini? Artık hukuk mukuk hikaye!

»
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi.
Cüneyt Özdemir'den Osman Kavala çıkışı: Bu kin neyin kini? Artık hukuk mukuk hikaye!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi.

Cüneyt Özdemir'in Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verilmesine gösterdiği tepki şöyle:

"Bu Osman Kavala en etti acaba bunlara... Bu kin neyin kini, bu hınç neyin hıncı! Bütün aklı, mantığı, vicdanı, hukuku rafa kaldırtacak kadar her şeyi göze aldıran bu öfke neyin öfkesi?

Bu noktadan sonra artık hukuk mukuk hikaye. Bu başka bir şey artık, başka bir noktaya geldik.

Osman Kavala aleyhine yapılan bir propoganda filmine denk geldim. Suçları arasında Cezayir lokantasının sahibi olması ve İletişim yayınlarının 'gizli' sahibi olmasını yazmışlar...Suça gel !

Hukuk yok anladık ama akılda kalmamış! Veya hepimizi, herkesi aptal zannediyorlar."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Üniversitesinde İntihar eden arkadaşlarını anmak istediler, polis müdahale etti19 Şubat 2020 Çarşamba 18:23
  • Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimlere soruşturma19 Şubat 2020 Çarşamba 18:19
  • Büyükada Davası'nda karar çıkmadı, duruşma 3 Nisan'a ertelendi19 Şubat 2020 Çarşamba 17:30
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı: 12 Eylül darbesi davasında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın rütbeleri alınsın, mallarına el konulsun19 Şubat 2020 Çarşamba 17:29
  • Tokat'ta ilkokul öğrencilerinin sahiplendiği köpek 'Fındık' sosyal medyanın gündeminde19 Şubat 2020 Çarşamba 17:27
  • Erdoğan: "Yavuz ve Fatih'in ardından üçüncü sondaj gemimizi aldık"19 Şubat 2020 Çarşamba 14:16
  • Ankara'da özel bir okulda matematik öğretmeni yaşamına son verdi19 Şubat 2020 Çarşamba 14:02
  • Türkiye’ye Giriş Yapan İranlı 5 Yolcunun Midesinden 3 Kilo 385 Gram Eroin Çıktı19 Şubat 2020 Çarşamba 13:31
  • Erdoğan: İdlib harekatı bir an meselesidir19 Şubat 2020 Çarşamba 12:56
  • Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar19 Şubat 2020 Çarşamba 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti