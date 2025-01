Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif görevden alındı

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) Genel Müdürü Cemal Redif, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile görevden alındı.

İşte o karar:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Genel Müdür mevkiine, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu E.T (K-1) 345-2019 sayı ve 27.8.2019 tarihli kararıyla atanan Cemal Redif’in, Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulunun önergeye ekli sunulan 820 sayılı kararı doğrultusunda, görevden alınmasına karar verdi.”