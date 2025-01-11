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Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif görevden alındı

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Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) Genel Müdürü Cemal Redif, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile görevden alındı.
Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif görevden alındı

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) Genel Müdürü Cemal Redif, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile görevden alındı.

İşte o karar:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Genel Müdür mevkiine, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu E.T (K-1) 345-2019 sayı ve 27.8.2019 tarihli kararıyla atanan Cemal Redif’in, Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulunun önergeye ekli sunulan 820 sayılı kararı doğrultusunda, görevden alınmasına karar verdi.”

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