  • BIST 97.417
  • Altın 279,020
  • Dolar 5,8171
  • Euro 6,4961
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

“Cyprus Frıendship” programı Rum basınında da yer aldı

» »
İki toplumlu “Kıbrıs Arkadaşlık Programı”nı (The Cyprus Friendship Programme, CFP) başarıyla tamamlayan, her iki toplumdan toplam 143 gencin sertifika aldığı tören, Rum basınında da yer aldı.
“Cyprus Frıendship” programı Rum basınında da yer aldı

Politis gazetesi “Cyprus Friendship Programı’na Katılmaları Nedeniyle 143 Çocuk Ödüllendirildi-Barış Mezunu” başlıklı haberinde, “Kıbrıs Arkadaşlık Programını” başarıyla tamamlayan iki toplumdan 143 çocuğunun sertifika töreninin, katılımcıların duygulanmasına neden olduğunu yazdı.
Gazete etkinliğin, kısa bir süre önce hayatını kaybeden Astrofizikçi Natalie Christopher’e atfedildiğini de belirtti. 


Sertifika töreninin, özel bir okul olan “Senior School’”da gerçekleştirildiğini belirten  gazete, etkinliğin, aileleriyle birlikte törene katılan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençleri yine yaklaştırmayı başardığını yazdı. 
Gazete,  program çerçevesinde gençlerin, ABD’ye giderek  bir aylık süre ile aileler yanında kaldığını ve çeşitli aktivitelere katıldığını,  ayrıca Trodos’ta düzenlenen iki toplumlu kampa katıldıklarını belirtti. 
Gazete haberinde ayrıca “Senior School” Müdürü Yoanna Skordi ile eğitimci Simge Kahvecioğlu Zekican’ın, program adına yaptıkları konuşmalara yer verdi.


Politis, programa katılan bazı gençlerin, kendilerine yapmış oldukları açıklamalarda, bunun sadece kendileri için değil aileleri için de benzeri görülmemiş aynı zamanda heyecan verici bir tecrübe olduğundan söz ettiklerini yazdı.


Gazete,  Fidias, Azra ve Sofia isimli gençlerin görüşlerine yer verdiği haberde, “Herkese Yönelik Güçlü Mesajlar”, “Kardeş Buldum” alt başlığını kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Neofitu’dan yeni açıklamalar21 Ekim 2019 Pazartesi 11:22
  • Anastasiadis Başsavcı’dan 15 bin euro az kazanıyor21 Ekim 2019 Pazartesi 11:06
  • BM, 3’lü görüşmeye ağırlık veriyor21 Ekim 2019 Pazartesi 11:03
  • Rum AP Milletvekili: “Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün dondurulması bizim için güvenli çözüm”19 Ekim 2019 Cumartesi 14:08
  • KKTC' üzerinden Hollanda'ya kaçmıştı: Uyuşturucu taciri Rum Hollanda’da yakalandı19 Ekim 2019 Cumartesi 14:03
  • 47 hintkeneviri bitkisi, 4 kilo kenevir ve 1 kilo kokain ele geçirildi19 Ekim 2019 Cumartesi 14:01
  • Slovenya Dışişleri Bakanı yatırımcı heyetiyle birlikte Güney Kıbrıs’ta19 Ekim 2019 Cumartesi 12:53
  • Yunanistan, Güney Kıbrıs ile İsrail’den Washıngton’da temaslar19 Ekim 2019 Cumartesi 12:52
  • Güney Kıbrıs’taki kayıtsız işçi ve siyasi sığınmacı sayısı19 Ekim 2019 Cumartesi 12:34
  • “Kıbrıs konusunda önemli hareket beklenmiyor”19 Ekim 2019 Cumartesi 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti