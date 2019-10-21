“Cyprus Frıendship” programı Rum basınında da yer aldı

İki toplumlu “Kıbrıs Arkadaşlık Programı”nı (The Cyprus Friendship Programme, CFP) başarıyla tamamlayan, her iki toplumdan toplam 143 gencin sertifika aldığı tören, Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi “Cyprus Friendship Programı’na Katılmaları Nedeniyle 143 Çocuk Ödüllendirildi-Barış Mezunu” başlıklı haberinde, “Kıbrıs Arkadaşlık Programını” başarıyla tamamlayan iki toplumdan 143 çocuğunun sertifika töreninin, katılımcıların duygulanmasına neden olduğunu yazdı.

Gazete etkinliğin, kısa bir süre önce hayatını kaybeden Astrofizikçi Natalie Christopher’e atfedildiğini de belirtti.



Sertifika töreninin, özel bir okul olan “Senior School’”da gerçekleştirildiğini belirten gazete, etkinliğin, aileleriyle birlikte törene katılan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençleri yine yaklaştırmayı başardığını yazdı.

Gazete, program çerçevesinde gençlerin, ABD’ye giderek bir aylık süre ile aileler yanında kaldığını ve çeşitli aktivitelere katıldığını, ayrıca Trodos’ta düzenlenen iki toplumlu kampa katıldıklarını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca “Senior School” Müdürü Yoanna Skordi ile eğitimci Simge Kahvecioğlu Zekican’ın, program adına yaptıkları konuşmalara yer verdi.



Politis, programa katılan bazı gençlerin, kendilerine yapmış oldukları açıklamalarda, bunun sadece kendileri için değil aileleri için de benzeri görülmemiş aynı zamanda heyecan verici bir tecrübe olduğundan söz ettiklerini yazdı.



Gazete, Fidias, Azra ve Sofia isimli gençlerin görüşlerine yer verdiği haberde, “Herkese Yönelik Güçlü Mesajlar”, “Kardeş Buldum” alt başlığını kullandı.