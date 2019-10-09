  • BIST 102.147
  • Altın 282,633
  • Dolar 5,8222
  • Euro 6,3873
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Daha önce 4, şimdi 3 kişi hayatını kaybetti: İstifa, Atakan için muhalefetteyken çözüm, koltuktayken değil!

» »
UBP-HP Hükümeti’nin HP’li Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülkede büyük üzüntüye yol açan trafikte 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda suçu sürücülere attı ve “İstifa çözüm değil” dedi.
Daha önce 4, şimdi 3 kişi hayatını kaybetti: İstifa, Atakan için muhalefetteyken çözüm, koltuktayken değil!

ata-002.jpg

Atakan “Alt yapımız yetersiz, iki eliniz de direksiyonda sürüş yapmalısınız” diyerek adeta aklımızla dalga geçti.

Bakanlığı döneminde kendi yaptırdığı Ciklos Mevkii’ndeki yolda 4, geçen haftaki olayda ise 3 kişi hayatını kaybederken “İstifa çözüm olsa bir dakika bile düşünmem” şeklinde açıklama yapan Atakan daha önce 4 kişinin Girne-Değirmenlik dağ yolunda hayatını kaybetmesi sonrası dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı istifaya davet etmişti. İstifanın cesaret gerektirdiğini vurgulamış olan Atakan’ın şimdi bu cesareti gösterip gösteremeyeceği ise meçhul.

atat-001.jpg

Muhalefetteyken çözüm olarak gördüğü istifa müessesinin, iktidardayken çözüm olmaktan çıkması ise “Ah koltuk nelere kadirsin” dedirtti.

Girne-Değirmenlik dağ yolundaki olaydan sonra dönemin bakanını istifaya davet eden ve görevden alınması için de hükümete çağrı yapan HP Genel Başkanı Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın Tolga Atakan’ın “İstifa çözüm değildir” açıklaması üzerine ne yapacağı merak konusu.

Özersay istifa etmeyen ve görevden almayanları erdem sahibi olmamakla suçlamıştı.

Kaynak: Anakara değil Lefkoşa

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı sona erdi08 Ekim 2019 Salı 21:44
  • Tatar: " İddia ediyorum başka partilerde de beni çok sevenler var. Kimseyle gerginliğim olmaz, benim anlayışım budur”08 Ekim 2019 Salı 20:29
  • Erhürman:CTP’ye strateji tarif etmeye merakli etrafta o kadar çok stratejist var ki08 Ekim 2019 Salı 20:22
  • 9 Ekim Dünya Posta Günü... Posta Dairesi Müdürü Besimler mesaj yayımladı08 Ekim 2019 Salı 17:47
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Abdullah Paşa Vakfı’nın kapatılmadığını duyurdu08 Ekim 2019 Salı 17:06
  • Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne 12-19 Kasım arasında başvuru kabul edilecek08 Ekim 2019 Salı 17:04
  • Bakanlar Kurulu toplandı08 Ekim 2019 Salı 16:36
  • Pilli: “Reform niteliğinde otomasyon sistemini hayata geçireceğiz”08 Ekim 2019 Salı 16:34
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Maliye’den 9 proje için 10.6 milyon TL’lik kaynak08 Ekim 2019 Salı 16:33
  • Meclis’te toplu taşımacılık tartışıldı08 Ekim 2019 Salı 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti