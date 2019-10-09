Daha önce 4, şimdi 3 kişi hayatını kaybetti: İstifa, Atakan için muhalefetteyken çözüm, koltuktayken değil!

Atakan “Alt yapımız yetersiz, iki eliniz de direksiyonda sürüş yapmalısınız” diyerek adeta aklımızla dalga geçti.

Bakanlığı döneminde kendi yaptırdığı Ciklos Mevkii’ndeki yolda 4, geçen haftaki olayda ise 3 kişi hayatını kaybederken “İstifa çözüm olsa bir dakika bile düşünmem” şeklinde açıklama yapan Atakan daha önce 4 kişinin Girne-Değirmenlik dağ yolunda hayatını kaybetmesi sonrası dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı istifaya davet etmişti. İstifanın cesaret gerektirdiğini vurgulamış olan Atakan’ın şimdi bu cesareti gösterip gösteremeyeceği ise meçhul.

Muhalefetteyken çözüm olarak gördüğü istifa müessesinin, iktidardayken çözüm olmaktan çıkması ise “Ah koltuk nelere kadirsin” dedirtti.

Girne-Değirmenlik dağ yolundaki olaydan sonra dönemin bakanını istifaya davet eden ve görevden alınması için de hükümete çağrı yapan HP Genel Başkanı Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın Tolga Atakan’ın “İstifa çözüm değildir” açıklaması üzerine ne yapacağı merak konusu.

Özersay istifa etmeyen ve görevden almayanları erdem sahibi olmamakla suçlamıştı.

Kaynak: Anakara değil Lefkoşa