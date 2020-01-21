Damadın babasıyla gelinin annesi kaçtı, düğün iptal edildi. Yakınları kayıp ikilinin çocukluk aşkının alevlenmesinin ardından sırra kadem bastığına inanıyor.

Damadın babasıyla gelinin annesi kaçtı, düğün iptal edildi.

Bir çiftin düğünü, damadın babasıyla gelinin annesinin ortadan kaybolmasının ardından iptal edildi. Anne ve babanın birlikte kaçtığından şüpheleniliyor.

Hindistan’ın en batısındaki eyaleti Gujarat’ta yaşayan gençler bir yıl süren planlamanın ardından hayatlarını birleştirecekleri şubat ayını dört gözle bekliyordu.

Ancak Times of India’nın aktardığına göre çiftin ebeveynleri (48 yaşındaki adamla 46 yaşındaki kadın) 11 gün önce ortadan kaybolunca merasim de belirsiz bir tarihe ertelendi.

Tekstilci olduğu söylenen babanın Surat şehrindeki Katargam bölgesinde yer alan evinden kaybolduğu, annenin de en son Navsari’deki evinden ayrılırken görüldüğü bildirildi.

Her iki aile de ikili için kayıp ihbarı yaptı ama Times of India’ya göre bir çocukluk aşkının yeniden canlandığından ve beraber kaçtıklarından şüpheleniliyor.

Gazeteye konuşan ve iki aileyle de yakınlığı olan bir kaynak, ikilinin aynı bölgede yaşadığı için tanıştığını söyledi. Kaynağa göre çiftin ortadan kaybolmasının ardından arkadaşları, eskiden ilişkileri olduğunu açıkladı.