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Damat ağabeyinin silahından çıkan kurşunla öldü

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Damat ağabeyinin silahından çıkan kurşunla öldü
Damat ağabeyinin silahından çıkan kurşunla öldü

Şanlıurfa’da bir düğünde ağabeyinin ‘kazara’ vurduğu damat Mehmet Yılmaz tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Birecik ilçesinde 12 Ocak günü yapılan düğünde, 25 yaşındaki damat Mehmet Yılmaz, geline arabadan inmesi için yardım ederken ağabeyi Hüseyin Yılmaz’ın ateşlediği silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Mehmet Yılmaz hastaneye kaldırılırken, bir gün sonra gözaltına alınan ağabey Yılmaz ise tutuklandı. Mehmet Yılmaz bugün sabaha karşı hayatını kaybetti

Olay sırasında Hüseyin Yılmaz’ın havaya ateş etmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

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