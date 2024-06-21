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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden Şehit Hüseyin Akil İlkokulu'na Eğitim Ziyareti

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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nda diş bakımı konusunda farkındalık yaratan bir eğitim düzenledi
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden Şehit Hüseyin Akil İlkokulu'na Eğitim Ziyareti

DAÜ TDM VE DAÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDEN İLKOKUL ZİYARETİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) Diş Hekimliği Fakültesi temsilcisi Prof. Dr. Asiye Nehir Özden ve DAÜ Diş Hekimliği öğrencileri, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’na eğitim ziyareti düzenledi. DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden çok sayıda öğrencinin katıldığı eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak çok sayıda ilkokul öğrencisine oyunlar eşliğinde diş bakımı ile ilgili faydalı bilgiler verdi.

 

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asiye Nehir Özden, artış gösteren çürük, diş eksikliği, çapraşık diş gibi problemlerin ve diş bakımı ihmalkarlığının uzun vadedeki olası sonuçlarına değinirken, küçük yaşta edinilen ağız ve diş temizliği alışkanlığının sağlığımıza büyük bir etkisi olduğu yönündeki düşüncelerini dile getirdi.

 

Şehit Hüseyin Akil İlkokulu Müdürü Onur Yalgın ise, DAÜ'nün bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.

 

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