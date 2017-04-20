DAÜ sporcusu Ese Brume Amerika yolcusu

Ese Brume’nin katılacağı bu önemli atletizm organizasyonu ile ilgili kamuoyunu detaylı olarak bilgilendirmek amacıyla, 19 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 16:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nde Basın Toplantısı gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Nijeryalı sporcusu, dünyaca tanınmış atlet Ese Brume 27 – 29 Nisan 2017 tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin Iowa eyaleti Des Moines’de gerçekleştirilecek olan Drake Relays Yarışları’na katılmaya hazırlanıyor.

Toplantıda konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, yaptığı açıklamada DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak bilimin dışında amatör spora da önem verdiğini belirterek KKTC’de neredeyse yok olan atletizm ruhunu canlandırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün Nijeryalı sporcusu olan dünyaca tanınmış atlet Ese Brume’nin dünyanın en iyi atletlerinin yarışacağı Drake Relays Yarışları’nda DAÜ’yü temsil edeceğini açıkladı. Prof. Dr. Osam, DAÜ öğrencisinin katıldığı yarışlarda üniversiteyi temsil ettiğini dile getirerek Brume’nin Iowa’da gerçekleştirilecek olan yarışların ardından katılacağı yarışlar hakkında da bilgiler verdi. Brume’ye katılacağı tüm yarışlarda başarılar dileyen Prof. Dr. Osam, “Sonuç ne olursa olsun sporcumuza güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ Rektörlüğü’ne verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, Brume’nin 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı hedeflediğini aktardı. Konnolu ayrıca, dünyaca ünlü başka atletlerin de DAÜ’ye gelip eğitim almak için irtibata geçtikleri bilgisini de verdi.

Ese Brume, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek DAÜ’nün çok güzel bir üniversite olduğunu, gerek akademik gerekse sportif yaşamı açısından DAÜ’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Osam gerçekleştirilen açıklamaların ardından Brume’ye dünyaca tanınmış bir sporcu olarak DAÜ’yü tercih etmesinden ve branşında birçok önemli başarıya imza attığından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Söz konusu basın toplantısında DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş ve Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı da hazır bulundu.

Brume, antrenörü Hasan Maydon ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ile birlikte 25 Nisan 2017 tarihinde ABD’ye gitmek üzere KKTC’den ayrılacak. Brume yarışlarda önümüzdeki Ağustos ayında Londra’da gerçekleştirilecek olan Atletizm Dünya Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkı elde etmek için ter dökecek. Brume ABD’deki yarışların ardından önümüzdeki aylarda dünyanın en iyilerinin yer aldığı Diamond League’e de katılacak.