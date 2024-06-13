DAÜ, Teknolojik Altyapısını Eduroam ile Güçlendirmeye Devam Ediyor

DAÜ, TEKNOLOJİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile gerçekleştirmiş olduğu iş birliği neticesinde 2017 yılında katıldığı Eduroam (Education Roaming - Eğitim Gezintisi) ağıyla teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. DAÜ, 2024 Mayıs ayı sonunda bağlantıya hayat veren RADIUS sunucusunu da tedarik ederek ada genelindeki 900 adet erişim noktaları ile en büyük Eduroam ağına sahip olan eğitim kurumu oldu.

Eduroam, kablosuz ağ güvenlik standartlarını kullanarak, üye kurumların kullanıcılarının diğer eğitim kurumlarında da sorunsuzca ağ kullanımını amaçlıyor. Bu bağlantı ile DAÜ öğrencileri ve personeli Eduroam’a üye bir üniversiteye gittiği zaman DAÜ’deki gibi ağa bağlanıp interneti ücretsiz olarak kullanabiliyor. Avrupa’da başlayıp şu an dünyada 104 ülkede yaygın olarak kullanılan eğitim ve araştırma ağı olan Eduroam’a, 2023 yılında 7.5 Milyar kimlik doğrulaması gerçekleşti.

“Bir Kez Giriş Yapın ve Nerede Olursanız Olun Erişim Sağlayın” Eduroam sloganı ile tüm DAÜ kablosuz ağ üyeleri http://eduroam.org.tr/monitor.php internet adresinden Türkiye genelindeki Eduroam servisinin çalışabilirliğini görüntüleyebilirler.

DAÜ adına projeyi yürüten DAÜ Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Bilgisayar Ağları Şube Amiri Yusuf Küçük’ün verdiği bilgiye göre DAÜ kablosuz Eduroam ağ büyüklüğünde Türkiye genelinde de ilk 10 üniversite arasında yer almaktadır.

Eduroam Nedir?

Günümüzde var olan en güvenli şifreleme ve kimlik doğrulama standartlarına dayanan Eduroam (Education Roaming-Eğitim Gezintisi) projesi, Avrupa Eğitim ve Araştırma Bilgi Ağ kuruluşu TERENA tarafından Hollanda, Almanya, Finlandiya, Portekiz, Hırvatistan ve İngiltere’deki Üniversite ve bilim merkezlerini birbirine en kolay ve güvenilir bir ortak yöntemle birbirine bağlamak amacı ile 2002 yılında başlatılmıştır. Eduroam ile ilgili detaylı bilgiye https://www.eduroam.org/ internet adresinden ulaşılabilir.