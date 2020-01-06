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DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni yapıldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Sertifika Töreni’ni gerçekleştirdi.
DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni yapıldı

Eğitim kalitesini daha da yükseltmek ve öğrencilerin başarı oranını artırmak amacıyla geleneksel hale getirilen yüksek şeref ve şeref sertifika töreni, lisans öğrencileri ve bölüm akademisyenlerinin katılımı ile sıcak bir ortamda gerçekleştirildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu törende, şeref ve yüksek şeref öğrencisi olmayı hak eden toplam 39 başarılı öğrenciye sertifikaları, DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Javanshir Shibliyev ve bölümün öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

 

“Öğrencilerimizin Yanındayız”

Sertifika töreninde 19 öğrenci Yüksek Şeref Belgesi almaya hak kazanırken, 20 öğrenci de Şeref Belgesi ile ödüllendirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Javanshir Shibliyev, törene katılan ve törenin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Doç. Dr. Shibliyev, bölüm olarak onların gelişimine katkı yapacak her türlü çalışma ve özveriye hazır olduklarını belirtti. Tören, sertifikaların takdim edilmesinin ardından bölüm öğrencileri ile toplu resim çekilerek günün anısı ölümsüzleştirildi ve tören verilen kokteyl ile sona erdi

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