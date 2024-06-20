  • BIST 10630.23
  • Altın 2441.644
  • Dolar 32.5368
  • Euro 35.0212
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nde "1. Edebiyat Günü" Etkinliği Düzenlendi

» »
DAÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen "1. Edebiyat Günü" etkinliğinde, edebiyatın dil öğrenimindeki önemi vurgulandı ve öğrencilere farklı dillerde edebi eserlerle kendilerini ifade etme fırsatı sunuldu.
DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nde "1. Edebiyat Günü" Etkinliği Düzenlendi

DAÜ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ’NDE

“1. EDEBİYAT GÜNÜ” KONULU ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda “1. Edebiyat Günü” konulu etkinlik düzenlendi. Söz konusu etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hatice Nilay Hasipoğlu, bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. Javanshir Shibliyev, idari personel, öğrenciler ve veliler katıldılar.

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde verilen İngiliz Edebiyatı dersinin yürütücüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Betül Oktay, etkinlik açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında İngilizce öğretiminde edebiyatın önemini vurgulayarak edebiyatın öğrencilerin yaratıcılığına, ifadesine, hedef dilin kültürünü öğrenmesine, bakış açılarının gelişmesine ve eleştirel düşünme becerilerine katkı sağladığını belirtti. Öğrencileriyle birlikte tüm bu etkinliklerin sınıf duvarları içine hapsedilemeyecek kadar güzel olduğuna inandıklarını ve bunları daha geniş kitlelerle paylaşmaya karar verdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Oktay, etkinliğin Türkçe, İngilizce, Farsça, Fransızca ve evrensel dil olan müzik olmak üzere beş dilde hazırlandığını belirtti.

 

Açılış konuşmasının ardından etkinlik şiirler, tiyatro oyunu ve müzikle devam etti. Katılımcılar, William Shakespeare, Mary Oliver, Rudyard Kipling, Yahya Kemal Beyatlı, Can Yücel, Hafez Shirazi, Paul Eluard, Orhan Veli Kanık, Behçet Necatigil, Emily Dickenson ve Tony Walsh gibi ünlü yazarların şiirlerini dinlemenin yanı sıra, öğrencilerin kendi yazdıkları şiirleri ve İngiliz edebiyatı dersi dönem sonu projelerini dinleme fırsatı buldular. Etkinlik; öğrencilerin konuşmaları ve öğrencilerle anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

 

Yrd. Doç. Dr. Oktay gerçekleştirdiği kapanış konuşmasında ise öğrencilere gösterdikleri heyecan ve motivasyondan dolayı teşekkürlerini sunarak, edebiyat ile ilgili birkaç alıntıya yer verdi. Yrd. Doç. Dr. Oktay, Boris Pasternak’ın “Edebiyat, sıradan insanlar hakkında olağanüstü bir şey keşfetme ve sıradan kelimelerle olağanüstü bir şey söyleme sanatıdır”, Tracy K. Smith’in “Edebiyat açık olmamızı, dinlememizi ve meraklı olmamızı sağlar” ve Angie Thomas’ın “Edebiyat, gerçek hayattaki zor konuların incelenmesinde büyük bir rol oynar” gibi sözlerini paylaşarak söz konusu etkinliğin sloganı olan “Özetle, edebiyat hayattır” dedi.

 

Etkinlik sonunda duygu ve düşüncelerini paylaşan öğrenciler ve katılımcılar söz konusu etkinliğin öğrenciler açısından oldukça verimli ve keyifli geçtiğini belirterek, ilham veren bir etkinlik olduğunu ve keyif aldıklarını bildirdiler. Etkinlik ile öğrencilerin kendilerini edebiyat aracılığı ile ifade etme şansı yakalandığı belirtilerek, çağdaş edebiyat trendleri ve yenilikçi öğretim metodolojileri hakkında bilgilerin paylaşılmasının son derece önemli olduğu aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ, Teknolojik Altyapısını Eduroam ile Güçlendirmeye Devam Ediyor13 Haziran 2024 Perşembe 23:48
  • DAÜ ve TÜRKSOY İş Birliğinde Mahtumkulu Firaki'ye Adanmış Şairler Buluşması Gerçekleştirildi13 Haziran 2024 Perşembe 20:46
  • DAÜ, 2024'te de Dünyanın En Etkin Üniversiteleri Arasında Yer Aldı13 Haziran 2024 Perşembe 16:45
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Günsel Akademi, Teknoloji ve İnovasyon Dolu Yaz Okulu Düzenliyor10 Haziran 2024 Pazartesi 12:26
  • DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi, 2024 Dünya Çevre Günü'nde Çevre Bilinci İçin Çağrı Yaptı06 Haziran 2024 Perşembe 22:51
  • DAÜ’de Sanatçı Hakları Paneli Büyük İlgi Gördü06 Haziran 2024 Perşembe 21:49
  • DAÜ'de Huzur kalmadı! Öğrencilerden sonra Veliler de eylem yapma hazırlığında!05 Haziran 2024 Çarşamba 14:31
  • DAÜ, QS Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda Büyük Başarıya İmza Attı05 Haziran 2024 Çarşamba 13:08
  • DAÜ Öğrenci Kulüpleri Buluşması 2024 Coşkuyla Gerçekleşti05 Haziran 2024 Çarşamba 11:01
  • DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı04 Haziran 2024 Salı 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti