DAÜ'de 'Empati Günü' Etkinliği Gerçekleştirildi

DAÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ’NDE ‘EMPATİ GÜNÜ’ İSİMLİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri Dünya Engelliler Haftası nedeni ile DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 'Empati Günü’ adlı etkinlik gerçekleştirdi. Söz konusu etkinliğe Fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Etkinlikte görme, işitme ve fiziksel engelli bireyleri kısa süre de olsa anlamak için farklı empati istasyonları oluşturuldu. Etkinlik kapsamında engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde yaşayabilecekleri sorunlar dikkate alınarak katılımcıların merdiven inme ve çıkma, gömlek giyme, düğme ilikleme, ayakkabı bağcıklarını bağlama, sessiz video izleme gibi aktiviteleri en az 5 dakika boyunca deneyimlemeleri ve yaşadıkları tecrübe ve hisleri aktivite sonunda kağıt üzerine yazılı bir şekilde not almaları istendi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü adına etkinliğe emek veren öğrencilere teşekkürlerini ileten Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer, bu etkinliğin önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Değer, “Engelli bireylerin rehabilitasyon sürecinde önemli roller üstlenen sağlık çalışanlarının, bu sürece ortak olurken empati kurabilmesi önemlidir. Ayrıca bu bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin kolaylaştırılabilmesi ve yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri sunmak ve toplumsal farkındalığın gelişmesinde her sağlık çalışanı bir nefer olmalıdır” şeklinde açıklamalarda bulundu.