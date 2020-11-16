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Davutoğlu'ndan 'acı reçete' yorumu: Faizler muhtemelen en az 400 baz puan artırılacak

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Acı reçete" açıklamasını hatırlatarak, "Ne demek acı reçete biliyor musunuz? Faizler muhtemelen en az 400 baz puan artırılacak" dedi.
Davutoğlu'ndan 'acı reçete' yorumu: Faizler muhtemelen en az 400 baz puan artırılacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Acı reçete" açıklamasını hatırlatarak, "Ne demek acı reçete biliyor musunuz? Faizler muhtemelen en az 400 baz puan artırılacak" dedi.

Partisinin İstanbul ilçe başkanları toplantısında açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Berat Albayrak’ın istifa metninde kullandığı "Allah sonumuzu hayreylesin" ifadesi ile üstü kapalı bir felaket senaryosundan bahsettiğini savunarak, “Senin gitmen başlı başına bir hayır” ifadelerini kullandı.

Quote Message: Cumhurbaşkanı 'acı reçete' diyor. Ne demek acı reçete biliyor musunuz? Faizler muhtemelen en az 400 baz puan en artırılacak. Neden? Çünkü faiz görünüşte yüzde 10 civarında ama arka kapı operasyonlarında yüzde 15 civarında. Şimdi resmi rakamı yüzde 20'lere çıkaracaklar."

Cumhurbaşkanı 'acı reçete' diyor. Ne demek acı reçete biliyor musunuz? Faizler muhtemelen en az 400 baz puan en artırılacak. Neden? Çünkü faiz görünüşte yüzde 10 civarında ama arka kapı operasyonlarında yüzde 15 civarında. Şimdi resmi rakamı yüzde 20'lere çıkaracaklar."

 

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız" demişti.

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