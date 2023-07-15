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Deadpool 3’ün çekimleri durdu

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ABD’de film endüstrisinin kalbi Hollywood’da oyuncuların başlattığı grevden etkilenen ilk büyük yapımlardan birisi Marvel’in devam filmi ‘Deadpool 3’ oldu. Çekimleri duran filmin oyuncuları grev hattındaki Writers Guild of America üyelerine katıldı.
Deadpool 3’ün çekimleri durdu

Oyuncular Birliği’nin (SAG-AFTRA) ulusal kurulu, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Hollywood’da, sinema ve dizi film sektöründe görevli binlerce senarist ve yazarın ardından oyuncuların başlattığı son 40 yılın en büyük grevinde yaklaşık 160 bin performans sanatçısı iş bıraktı.

Grevin bazı önemli yapımları da etkilemesi beklenirken ilk haber Marvel’in devam filmi Deadpool 3’ün setinden geldi.

Filmin askıya alındığı haberi, setten Ryan Reynolds ve Hugh Jackman’ın sırasıyla Deadpool ve Wolverine olarak giyindikleri bir fotoğrafın yayınlanmasından birkaç gün sonra geldi.

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